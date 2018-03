Leraar voedert puppy aan vleesetende schildpad in klaslokaal mvdb

13 maart 2018

10u01

Bron: EastIdahoNews.com 32 Bizar Leerlingen van een school in de Amerikaanse staat Idaho zijn aardig geschrokken van hun leerkracht biologie die na de les besloot om een puppy te voederen aan een vleesetende schildpad. Het is onduidelijk of het hondje op dat ogenblik al dood was, of nog leefde.

De schoolinspectie heeft een onderzoek ingesteld naar leraar Robert Crosland. Volgens oud-leerlingen van de Preston Junior High deed de ervaren leraar in het verleden al soortgelijke dingen.

De hoofdinspecteur van het scholendistrict bevestigt dat zijn diensten op 7 maart werden ingelicht over het incident. Hij benadrukt dat de leerkracht op eigen houtje te werk ging. Leraar Crosland voederde de puppy na de schooluren aan de happende schildpad. Toch waren enkele leerlingen daar getuige van. De man wordt onderzocht, maar is vooralsnog niet geschorst.

Oud-leerlingen bestempelen hem als een populaire, betrokken leraar die in zijn klaslokaal ook slangen houdt. De drie bevestigen anoniem aan de plaatselijke nieuwssite EastIdahoNews dat Crosland in het verleden cavia's aan zijn slangen voederde. Ook hier is het niet duidelijk of de dieren toen nog leefden. Enkele ouders zeggen dat het hondje in kwestie misvormd was en snel zou sterven. Zij blijven Crosland steunen. Verschillende media contacteerden de leerkracht, maar die houdt de lippen stijf.