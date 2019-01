Leraar stuurt onbedoeld naakfoto's naar ouders van zijn leerlingen mvdb

08 januari 2019

15u52

Bron: Sudpresse - Eigen berichtgeving 0 Bizar Een verontwaardigde moeder overweegt een klacht in te dienen tegen een leraar van het eerste leerjaar in een school in de Borinage-streek (Henegouwen).

De man had in juni 2018 het plan opgevat om schoolfoto’s van het afgelopen jaar te delen met de ouders. Hij had de inhoud van de USB-sticks echter beter moeten controleren alvorens deze te verspreiden. Hij stuurde zo niet alleen kiekjes van de kinderen in de klas door, maar ook enkele privéfoto’s waar hij naakt op te zien is. De ouders kregen ook intieme afbeeldingen van zijn vriendin te zien. En extra pijnlijk: het was een van de vaders die hem telefonisch van de blunder op de hoogte bracht.

Nu zes maanden na het incident, krijgt het alsnog een staartje. Een moeder overweegt klacht in te dienen bij de schoolinspectie, schrijven de kranten van Sudpresse. De leraar is erg verbaasd, hij verontschuldigde zich al eerder en was de hele zaak al half vergeten. De gemeente en de directie zijn op de hoogte gebracht van de feiten. De leerkracht wordt binnenkort uitgenodigd voor een gesprek, luidt het in de Sudpresse-kranten.

Pornoblaadje

Het kan erger: in 2006 stond het dorpje Marbaix-la-Tour nabij Charleroi op zijn kop toen bleek dat een juf met haar vriend poseerde voor expliciete foto’s in het pornoblaadje Union. Het was een vader van een leerling die de juf van het tweede leerjaar herkende in de twaalf pagina’s tellende fotoreportage. De vrouw werd op het matje geroepen en diende haar ontslag in.