Leraar geeft goeie punten in ruil voor naaktfoto's mvdb

31 januari 2018

20u34

Bron: NorthJersey.com 0 Bizar Een Amerikaanse leraar Spaans is vorige week gearresteerd wegens ongepaste converaties met leerlingen. De feiten dateren van jaren geleden.

Twee jongens in de stad Passaic (New Jersey) kregen van leerkracht Jose Maria te horen dat ze betere punten zouden krijgen, indien ze een foto van hun penis doorstuurden. De 39-jarige man had de twee leerlingen op de bewuste avond Chinees eten gebracht. Ook bood hij aan alcohol voor hen te kopen, staat te lezen in documenten van de rechtbank.

Een van de twee tienerleerlingen stuurde effectief een foto van een penis door. Niet de zijne, maar een foto die hij op internet had gevonden. De moeder van de jongen kreeg later te horen wat er gebeurd was en ging verhaal halen bij de leerkracht. Die dreigde ermee uit het leven te stappen indien ze aangifte zou doen bij de politie. De leerlingen waren toen nog minderjarig.

Het is niet duidelijk of de taalleraar ook andere leerlingen en leerlinges soortgelijke verzoeken sms'te. De man gaf de bewuste leerlingen les tussen 2010 en 2012. De vraag voor naaktfoto's dateert van toen, maar het blijft onduidelijk wanneer hij net de vraag stelde. Hij betuigde volgens de jongen zijn spijt en sprak van een impulsieve daad. De man, sinds 2005 in dienst, werd vorige woensdag opgepakt en is inmiddels door zijn school voorlopig geschorst met behoud van loon. In afwachting van zijn proces is hij op vrije voeten. Indien Maria contact zoekt met minderjarigen, vliegt hij opnieuw de cel in.