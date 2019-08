Leon 82 dagen onschuldig vast voor binnenbrengen van drie flesjes honing in VS



23 augustus 2019

Zijn voorliefde voor honing in de thee leverde Leon Haughton 82 dagen celstraf op. Hij had de zoetigheid meegebracht van een bezoekje aan zijn familie in Jamaica. De douane zag vloeibare methamphetamine, maar er bleek wel degelijk honing in de drie meegesleurde flesjes te zitten.

Met kerst trok de 45-jarige Leon Haughton uit Maryland naar zijn familie in Jamaica. Hij had al negen jaar de gewoonte om bij hetzelfde kraampje langs de weg te stoppen voor een lading van zijn favoriete honing. Hij kocht drie potjes en voerde die nietsvermoedend bij zijn terugkomst op 29 december in de VS in. Hij werd aangehouden op de luchthaven van Baltimore op verdenking van het smokkelen van vloeibare meth, een zware drug. Dat bleek volgens de douane uit een test. Haughton viel flauw toen hij het hoorde en moest naar het ziekenhuis. Vandaar ging het naar de cel.

Haughton zat bijna drie maanden vast. Onschuldig: twee labotests vonden geen drugs. Haughton was intussen wel zijn twee jobs kwijt, als onderhoudsman en als bouwvakker. “Ze hebben mijn leven verpest”, reageert de vader van zes kinderen. “Ik wil dat iedereen weet dat het systeem fout zit. Zonder sterke mensen rond mij, zouden ze mij waarschijnlijk gewoon in de gevangenis hebben laten zitten.”

Een van de redenen dat hij zo lang in de cel bleef, is dat hij geen Amerikaans staatsburger is maar als Jamaicaan enkel een verblijfsvergunning heeft. Haughton riskeerde daardoor zelfs deportatie. Hij vermoedt dat zijn huidskleur iets te maken heeft met zijn aanhouding. Hij vreesde minstens 25 jaar cel.