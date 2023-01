Leidt deze kaart naar nazi-schat in Nederlands dorp? “Meerdere miljoenen waard”

In het Nederlandse dorp Ommeren, in de provincie Gelderland, is sinds enkele dagen heel wat te doen om de mysterieuze nazi-schat die er zou liggen. De buit zou bestaan uit horloges, munten, juwelen en edelstenen. Vermoedelijk zitten de spullen in vier munitiekisten. “Het is meerdere miljoenen waard", vertelt een medewerker van het Nationaal Archief aan lokale media.

Met behulp van onder andere een Duitse nazi-officier heeft Nederland al meerdere pogingen gewaagd om de schat op te graven, maar dat bracht weinig op. Zelfs met een metaaldetector waren ze niet in staat iets te vinden, zo staat in het onderzoek te lezen.

"Het prikkelt natuurlijk wel de fantasie", vertelt historicus Joost Rosendaal aan de lokale omroep. Of die schatkist er volgens hem nog ligt? “Ommeren was een gebied waar nog strijd plaatsvond in die tijd. Het kan zijn dat de schat is begraven en twee dagen later weer weggehaald is. Ik zou het helemaal niet gek vinden als de schat verdwenen is.”