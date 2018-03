Leerlingen in shock nadat ze ontdekken dat wiskundeleraar bijklust als pornoster KVDS

22 maart 2018

12u25

Bron: The Mirror, The Sun 0 Bizar Een Britse wiskundeleraar is al een week niet meer op school verschenen, nadat leerlingen ontdekten dat hij bijkluste als pornoster. Scott Sherwood (50) zou meegespeeld hebben in een hele reeks seksfilms onder de artiestennaam Aaron Cage. Dat schrijft de Britse krant The Mirror.

Leerlingen van de Peacehaven Community School in East Sussex zouden in shock geweest zijn nadat een meisje een commentaar had achtergelaten bij een YouTube-video van Aaron Cage: “Die kerel is mijn wiskundeleraar. Zijn echte naam is Scott Sherwood. Ik ben bang.”

Naaktfoto's

Daarop begonnen de leerlingen vorige week naaktfoto’s van de leraar rond te sturen. Onthutste ouders beweren dat de school nog niet gereageerd heeft op de feiten, maar de man zou wel al een week niet meer op het werk verschenen zijn. Volgens een bezorgde moeder zouden leerlingen die erover praten op school bedreigd worden met strafstudie. (lees hieronder verder)

Secret life of Sussex maths teacher, 50, who works as a PORN STAR in American films https://t.co/oXlUM28jwu Daily Mail U.K.(@ DailyMailUK) link

“Mijn dochter zit in het middelbaar en ontdekte het toen een ander kind beeldmateriaal vond online en dat toonde op de computer”, aldus een moeder. “Mijn zoon ontdekte het in de kantine, waar alle kinderen het erover hadden. De school heeft ons er nog niets over gezegd. We weten ook niet wanneer de leraar terugkomt. We zouden het geapprecieerd hebben mochten we het nieuws via de directie te weten gekomen zijn en niet via onze kinderen.”

Sherwood – een Australiër van geboorte, die nu in het Britse Seaford woont – zou volgens The Mirror acht jaar geleden aan de slag gegaan zijn als pornomodel. Hij gaf toen ook al les op de school, die 850 leerlingen telt. Aanvankelijk deeltijds, maar sinds vorig jaar voltijds.

Mister January

Tussendoor vloog hij naar de Verenigde Staten, waar hij verschillende films opnam voor Colt Studio Group. Dat bedrijf is al 50 jaar actief in de porno-industrie. Hij is onder meer Mister January op de Colt Daddies-kalender van 2018. Zelf wilde hij geen commentaar geven op de affaire, zo meldt de Britse krant The Sun.

Shocked kids discover their maths teacher moonlights as a porn star https://t.co/wKUejFQM0A pic.twitter.com/SGtnww0bYh Daily Mirror(@ DailyMirror) link