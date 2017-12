Lazlo kocht in 2010 twee pizza's voor 10.000 bitcoins, nu zijn die munten 90 miljoen euro waard Steven Swinnen/Sven Van Malderen

18u02

Flashback naar 22 mei 2010: een Amerikaanse softwareontwikkelaar koopt twee pizza's voor 10.000 bitcoins. Als Lazlo Hanyecz die virtuele munten echter bijgehouden had, zou hij nu rond de 90 miljoen euro in zijn portefeuille hebben. Een mens zou zich voor minder voor het hoofd slaan, toch? "Ach nee, dat had toen weinig waarde", liet de man in het verleden optekenen. "Het idee om er een pizza voor in de plaats te krijgen, was op dat moment gewoon cool. Niemand kon voorspellen dat dat ding zo'n hoge vlucht zou nemen."

De bitcoin schiet momenteel door het dak, met een waarde van 10.600 dollar. Op 1 januari stond de munt nog rond de 1.000 dollar genoteerd, een stijging van meer dan duizend procent in een jaar dus. Sterker nog, in de voorbije anderhalve maand is de waarde ruim verdubbeld. Van enige standvastigheid is echter geen sprake: de voorbije dagen alleen al schommelde het kleinood tussen 9.000 en 11.000 dollar.

"Er zijn veel verklaringen voor die forse stijging", zegt Thomas Spaas, advocaat en voorzitter van de Belgian Bitcoin Association. "De centrale banken pompen nog steeds veel geld in de economie, de rente staat laag en het spaarboekje brengt niets op. De beurzen zijn duur en vastgoed is prijzig. Beleggers zijn daarom ook naar de bitcoins beginnen kijken. De markt is daarnaast breder geworden: vroeger waren het enkel de computerfreaks en de louche types -op de loop voor de fiscus- die in bitcoins geïnteresseerd waren. Nu komt de interesse van overal, zeker uit Azië. En waar veel vraag is en een beperkt aanbod, stijgt de prijs."

Zeepbel

Intussen gaan er steeds meer stemmen op die waarschuwen voor de gevaren: het fenomeen kan immers zomaar als een zeepbel uit elkaar spatten. Zakenbank Goldman Sachs vermoedt dat de bitcoin eerst nog drie 'groeigolven' zal doormaken voor een eventuele crash zich voordoet. Overheden en banken zien er niet langer een betrouwbaar betaalmiddel in. En Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz pleit zelfs ronduit voor een verbod.

"Doordat veel speculanten zich op de bitcoins hebben gestort, schommelen de koersen heel erg: ze stijgen spectaculair, maar nemen ook geregeld fors gas terug", stelt econoom Pascal Paepen. "Daarom is het heel riskant geworden. Je weet niet wat de waarde morgen zal zijn. De meeste eigenaars houden hun munten nu liever bij. Er zijn optimisten die denken dat de waarde nog kan stijgen tot 100.000 dollar per stuk."

"Massapsychose"

In België kan u met de bitcoin betalen bij onder meer huisarts Dirk Anseeuw in Ichtegem, Caffè Rosario in Gent en Madam Woll in Antwerpen. Online zijn er meer mogelijkheden, maar de gelegenheden blijven al bij al beperkt.

Paepen vermoedt alvast dat de 'goednieuwsshow' niet zal blijven duren. "Dit is massapsychose. Steeds meer mensen willen bitcoins kopen, wat de koers doet stijgen. En niemand wil nog verkopen uit vrees om winst te verliezen. Wie verkoopt aan 9.000 dollar en ’s anderendaags ziet dat ze 10.000 dollar waard zijn, vindt dat pijnlijk. Dat gegeven jaagt de prijs nog meer de hoogte in. Dit is voor economen dé waarschuwing voor een zeepbel."

"Tien voor een euro"

"Bij de internetaandelen eind jaren negentig was dit ook het geval. Dat bleef maar stijgen tot het op een keer fout liep omdat al die bedrijfjes in slechte papieren zaten. Het mooiste voorbeeld zijn de tulpenbollen die in de achttiende eeuw zo duur waren door de hebzucht van kopers dat er zelfs riante huizen voor in de plaats werden gegeven. Nu krijg je er tien voor een euro. Ik heb nu al te doen met de mensen die binnenkort een gigantische ontgoocheling rijker zijn."

Om maar te zeggen dus dat de pizza's van Lazlo heel wat in gang gezet hebben. Zijn aankoop wordt immers beschouwd als de eerste bitcointransactie in de echte wereld. De aanhangers herdenken die bewuste 22ste mei zelfs als 'Bitcoin Pizza Dag'.