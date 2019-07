Landon (7) met autisme vliegt voor het eerst alleen: mama helemaal gerustgesteld door selfie van medereiziger mvdb

06 juli 2019

17u59

Bron: KATU 0 Bizar De vliegtuigreis die een jonge Amerikaan voor het eerst alleen zou maken, heeft zijn moeder kopzorgen bezorgd. Begrijpelijk, Landon (7) heeft een autismespectrumstoornis en is op een vliegtuig niet op zijn gemak. De jongen kreeg een brief mee die hij moest afgeven aan de persoon die naast hem kwam zitten. Mama Alexa Bjornson legde in het schrijven de situatie uit en hoopte op begrip. Het bleek allemaal niet nodig, de passagier in kwestie en haar zoon werden dikke vrienden. Hun selfie gaat viraal.

Alexa en Landon wonen in Las Vegas (Nevada), terwijl zijn vader in Portland (Oregon) woont. De zevenjarige stapte eind juni voor de allereerste keer zonder begeleiding het vliegtuig op voor een twee uur durende vlucht. Alexa schreef in de brief dat haar zoon aan de lopende band zou vragen of ze al waren toegekomen. Ze hoopte van harte dat de medereiziger inschikkelijk was en Landon zou helpen om het hem naar zijn zin te maken. Als gebaar van dank stopte de moeder een biljet van tien dollar in de enveloppe. Haar wens kwam helemaal uit, want de brief belandde bij Ben Pedraza.



Alexa’s week kon niet stuk toen ze na de vlucht via Facebook een selfie ontving van Landons kortstondige buurman. Pedraza schreef dat haar zoon inderdaad ettelijke keer vroeg of ze er al bijna waren. Hij beschreef Landon als een toffe reisgenoot. “We hebben ons geamuseerd met spelletjes schaar-steen-papier (blad-steen-schaar, red.)”. De man apprecieerde de tien dollar, maar die heeft hij ter ere van Landon geschonken aan een liefdadigheidsorganisatie rond autisme. De foto is aan een virale veroveringstocht bezig .



Heel wat mensen zijn beroerd door het vriendelijke gebaar. Veel vrouwen benaderden Pedraza via sociale media en vroegen prompt of hij nog single is. “Ik voel me gevleid , maar ik ben al bezet”, zei hij in een reactie aan de lokale tv-zender KATU in Portland.

