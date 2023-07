Lamborghini komt bij crash bijna volledig onder vrachtwagen terecht

Zo zag u Van Quickenbor­ne nog nooit, Kamping Kitsch Club doopt hem tot minister Q Diddy om: “Mijn tanden zagen er ooit beter uit“

Hoe de organisatoren van Kamping Kitsch Club zich (bijna) nergens voor schamen, is nog maar eens bewezen. Kijk eens goed naar deze affiche van het grootste verkleedfestival van de lage landen, waar federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) als Q Diddy opstaat. Kamping Kitsch Club is ‘cumming!’, zoveel is duidelijk.