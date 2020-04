Laatste wens ingewilligd: Zuid-Afrikaan met zijn Mercedes begraven mvdb

07 april 2020

16u56 0 Bizar De laatste wil van een Zuid-Afrikaans oud-politicus is uitgevoerd. De vorige maand overleden Tshekede Buffon Pitso wilde niet in een kist worden begraven, maar had de wens uitgedrukt ter aarde te worden besteld in zijn Mercedes.

Bufton Pitso leidde ooit de afdeling van de sociaal-democratische oppositiepartij United Democratic Movement (UDM) in de provincie Oost-Kaap. Naast politicus was hij ook zakenman. Dat ging hem ooit voor de wind, waardoor hij een resem Mercedessen kon kopen. De Duitse klassewagens moest hij allemaal terug van de hand doen, nadat hij enkele financiële tegenvallers moest slikken. Hij kon met zijn flink gekrompen budget nog een tweedehands Mercedes E500 uit de jaren negentig op de kop tikken. Het voertuig kon niet meer de baan op, maar dat deerde Bufton Pitso niet. De senior kroop graag achter het stuur om er naar de autoradio te luisteren. De man zakte eind maart op zijn oprit in elkaar en overleed.

De laatste wens van de politicus uit het dorp Sterkspruit was om in de Mercedes te worden begraven. Zijn familie ging te rade bij begrafenisondernemer Thabiso Mantutle. Hij stemde in. “We hebben nooit eerder zo’n vreemd verzoek meegemaakt”, verklaarde deze aan Zuid-Afrikaanse media. “We moesten heel wat paperassen invullen en de juiste afmetingen opzoeken. De helling van het graf moest ook groot genoeg zijn zodat de oplegger met de Mercedes tot bij de 2,5 meter diepe kuil kon geraken”.

Het lichaam was tevoren achter het stuur geplaatst en kreeg de autogordel om. Zuid-Afrika heeft sinds 27 maart - twee dagen voor de begrafenis - verregaande lockdownmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Velen negeerden het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en tekenden toch present op de begrafenis. De foto’s die Bufton Pitso’s familie verspreidde van de afscheidsplechtigheid, gaan viraal.