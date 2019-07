Kustplaats wil uitkijktoren naast camping naaktkampeerders mvdb

23 juli 2019

07u18

Bron: AD.nl - RTV Rijnmond 0 Bizar Naaktkampeerders op een camping in de Nederlandse kustplaats Hellevoetsluis zijn ‘woest’ over het plan van de gemeente om een uitkijktoren naast het kampeerterrein te bouwen. “We geven ons graag bloot, maar niet aan vreemden. Zo trek je fout volk aan”, zegt een kampeerder tegen de lokale zender RTV Rijnmond.

De gemeente Hellevoetsluis nabij Rotterdam wil de uitkijktoren bouwen om voorbijgangers een mooi uitzicht te bieden op de toekomstige zonnepaneelvelden. Direct naast naturistencamping De Brongaard komt namelijk een groot park met zonne-energiepark.



De camping had al eerder bezwaar gemaakt tegen de komst van de uitkijktoren, waarna die uit de plannen leek te zijn geschrapt. Maar bij de definitieve vaststelling staat de uitkijktoren er toch weer in.



Een woordvoerder van de gemeente laat schriftelijk aan RTV Rijnmond weten dat het niet de bedoeling is “dat je vanuit de uitkijkpost naar binnen kijkt bij de camping”. Volgens hem wordt er rekening gehouden met de privacy van de campinggasten.



De kampeerders zijn daar helemaal niet gerust op. Ze hebben het college uitgenodigd om - met of zonder kleren - met eigen ogen te komen kijken hoe de privacy op de camping zal worden aangetast.