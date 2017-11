Kunststukje van Moeder Natuur: Schotse van 1 meter 54 krijgt eeneiige drieling David van der Heeden

16u47

Bron: AD.nl 0 Mary Mccandlish Mary Mccandlish updated her cover photo. Bizar "Ik wilde graag nog één kindje, maar rekende niet op drie", zegt de 1 meter 54 metende Mary McCandlish uit Barrhead in Schotland lachend. De kleine Schotse is dolblij met haar eeneiige drieling. De kans op het kunststukje van Moeder Natuur is één op 160.000 en de bevalling is daarmee het ‘wonderbaarlijkste moment ’ van haar leven.

Mary (34) heeft al vier oudere kinderen. Aan de verwekking van zoontjes Thai, Tyler en Tomas kwam een kunstgreep te pas, zoals in veel meervoudige zwangerschappen. De bevalling van het trio ging niet zonder medisch ingrijpen. Na een zwangerschap van 30 weken kwam er een keizersnede aan te pas om de drie broertjes op de wereld te zetten.

"De operatiekamer stond vol met artsen", zegt McCandlish. "Ik gok dat ze niet vaak de kans hebben om de komst van drie identieke baby’s mee te maken." Gezien Mary’s lichaamsformaat noemen de artsen het een wonder dat ze de zwangerschap heeft doorstaan. "Ik voelde me lichter worden met elke baby die ze uit me tilden", vertelt ze.

Mary Mccandlish Mary Mccandlish updated her profile picture.

Traantje weggepinkt

Artsen en verplegers pinkten een traantje weg terwijl de drieling het levenslicht zag. Alle drie werden ze zonder complicaties geboren; ze begonnen pardoes te huilen. "Toen ik dat hoorde, wist ik dat ze veilig waren", verzucht Mary tegen The Scottish Daily Record. De kindjes maken het goed, maar liggen vanwege hun premature geboorte nog op een speciale afdeling.



Mary’s grootste wens is om haar drie nieuwbakken kereltjes met Kerstmis thuis te hebben. Of Thai, Tyler en Tomas die kerstwens gaan vervullen, is nog niet helemaal zeker. Moeder Mary weet dat als geen ander en zegt: "Ze zullen alle drie op hun eigen moment komen. Ik zal er alles aan doen om ze op te voeden tot gezonde jongens."

Facebook/Mary McCandlish Mary met een van haar eeneiige spruiten.