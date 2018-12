Kunstenares vergiftigt zichzelf onopzettelijk met eigen kunstwerk

Gillian Genser, een 59-jarige kunstenares, werkte vijftien jaar lang met mosselschelpen. Met de schelpen maakte ze unieke beeldhouwwerkjes. Maar zonder het zelf te beseffen vergiftigde ze zichzelf met haar kunst.

Elke kunstenaar heeft een specifiek kenmerk waaraan je zijn of haar werk kan herkennen, een persoonlijke toets, een visitekaartje, een handtekening zeg maar. Ook Gillian Genser, een beeldhouwster afkomstig van Toronto, koos voor een originele invalshoek voor haar werk. Zo vervaardigde ze al haar beeldhouwwerkjes van mosselen. Tot ze op een dag hoofdpijn, braakneigingen en geheugenproblemen kreeg. Dat alles was te wijten aan een zware metaalvergiftiging, een reactie op haar persoonlijke handtekening.

Vijftien jaar lang werkte de 59-jarige kunstenares met verscheidene soorten mosselschelpen. Die verzamelde ze zelf uit, wat later zwaar vervuild water bleek. De schalen van de mosselen bevatten immers een hoge hoeveelheid zware metalen waaronder arseen en lood. En wanneer ze de mosselschelpen bewerkte, kwamen de schadelijke stoffen vrij. Op die manier ademde ze vijftien jaar zware metalen in zonder het zelf te beseffen.





Gebrek aan respect voor de natuur

Ironisch want met haar werk klaagde ze het menselijk gebrek aan respect voor de natuur net aan. “Nadat wij de wereld vergiftigden, doet de wereld hetzelfde met ons. Het is eigenlijk vrij logisch”, vindt Genser.

De mosselen waar de vrouw mee werkte, waren afkomstig uit water dat vervuild was met industrieel afval. En omdat ze vijftien jaar lang werd blootgesteld aan de zware metalen zal ze volgens haar artsen nooit volledig kunnen herstellen. Haar laatst voltooide werk gaf de beeldhouwster dan ook de toepasselijke naam: “mijn mooie dood”.

Zware metaalvergiftiging?

Vrijwel iedereen komt dagelijks in contact met zware metalen. Al besef je het zelf waarschijnlijk niet. In sigarettenrook zitten bijvoorbeeld zware metalen, verder nog in verf, medicijnen, speelgoed en zelfs in drinkwater. Maar bij een zware metaalvergiftiging wordt men uiteraard blootgesteld aan een veel grotere hoeveelheid.

De symptomen van zo’n vergiftiging zijn in de eerste plaats subtiel, maar kunnen na een tijdje uitgroeien tot serieuze ziektes en aandoeningen. Zo worden symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en spijsverteringsproblemen al snel gevolgd door depressies, onvruchtbaarheid en een verhoogde bloedsuikerspiegel.