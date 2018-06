Kudde van 500 schapen springt dood tegemoet in Turkse ravijn Redactie

13 juni 2018

14u42

Bron: AD.nl 11 Bizar Ongeveer vijfhonderd schapen zijn in het uiterste zuidoosten van Turkije van een soort klif de dood ingesprongen. Turkse media melden dat waarschijnlijk één dier van de klif sprong of viel en dat het door de hele kudde is gevolgd.

De dieren maakten een val van zeker twintig meter in het rotsachtige landschap, ten zuiden van de provinciehoofdstad Van. Het is niet duidelijk waarom het eerste dier de sprong maakte. Mogelijk poogde het over een afgrond heen te springen.



De boeren hebben hulp gezocht bij de lokale autoriteiten. "We zijn erg geschrokken. We zijn een kudde van vijfhonderd dieren kwijtgeraakt en hopen dat de overheid ons kan helpen'', aldus dorpsbewoner Ahmet Karatas tegen lokale Turkse media.

