Kristina (25) moet haar 22 kinderen alleen opvoeden nu haar echtgenoot in de cel zit

De man die ze zo mist, haar echtgenoot Galip Öztürk, begon in 2018 in Georgië een nieuw leven, nadat het Turkse gerecht hem in beroep tot levenslang veroordeelde in verband met de moord op een medewerker in 1996. In 2012 kreeg hij daarvoor in eerste aanleg ook al levenslang. Toch is dat niet de reden van zijn arrestatie eind mei in zijn eigen hotel in de Georgische badplaats Batumi, waar het kroostrijke gezin woont. Öztürk werd toen opgepakt op verdenking van witwassen en fraude.