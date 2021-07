Kristina (23) en Galip (57) krijgen twintig baby’s in nog geen jaar tijd: “Elke draagmoeder ontving 8.000 euro”

Twintig baby’s in nog geen jaar tijd? U leest het goed. Kristina Öztürk (23) regelde deze forse gezinsuitbreiding door in een korte periode een heleboel draagmoeders in te schakelen. Het financiële aspect nam haar echtgenoot Galip (57) voor zijn rekening. De miljonair betaalde per kind 8.000 euro, de rekening liep dus op tot 160.000 euro.

Het koppel leeft in de Georgische badplaats Batumi samen met zestien kindermeisjes, die de klok rond voor hen werken. Voor hun noeste arbeid incasseren de nanny’s slechts 400 euro per maand. In ruil hebben ze wel hun eigen slaapkamer en keuken, waar ze eten kunnen bestellen. En na vier dagen oppas spelen, mogen ze twee dagen uitrusten.

Alle baby’s werden geboren tussen 10 maart 2020 en 16 januari 2021. Mustafa was de eerste, Olivia sloot de rij. Luiers (twintig pakken per week) en babyvoeding (53 dozen per week) worden in sneltreinvaart geconsumeerd. “Voor de essentiële zaken alleen al zijn we toch 4.250 à 5.000 euro per week kwijt”, maakt Kristina de rekening.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

22ste kind?

De Russische jongedame zette zes jaar geleden ook zelf een dochter op de wereld. “Viktoria is in de wolken met zo veel broertjes en zusjes. Ze speelt met hen, geeft hen eten en leest graag sprookjes voor”, klinkt het.

Kristina sluit een 22ste kind zeker niet uit, maar dan zal het toch op natuurlijke wijze moeten gebeuren. “Op dit moment zie ik het nog niet zitten om zwanger te worden. Ik moet al mijn baby’s voldoende aandacht geven, dat is een dagtaak op zich.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veroordeeld tot levenslang

De Russin leerde Galip kennen toen zij op vakantie was in Batumi. De steenrijke zakenman was zijn thuisland Turkije ontvlucht nadat hij daar tot levenslang veroordeeld was. De rechtbank beschuldigde hem ervan de opdracht gegeven te hebben voor een moord. Op de dag van de uitspraak nam hij echter de benen, met bestemming Georgië. Een vrijwillige ballingschap, noemde hij dat zelf.

“Het was liefde op het eerste zicht toen ik hem zag”, stelt Kristina. “Hij profileerde zich als mijn mentor en mijn gids, een heuse prins op het witte paard.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zij is heel makkelijk in de omgang”, vult Galip aan. “Altijd een lach om de lippen, maar tegelijk ook verlegen en mysterieus. Ze was het soort vrouw dat ik altijd gewild heb, een ongesneden diamant met een zuiver hart.”

Wettelijk geregeld

De tortelduifjes beslisten al snel om zo veel mogelijk kinderen te krijgen als ze konden. “Het was eerst de bedoeling dat ik elk jaar zwanger zou worden, maar dat proces zou te lang duren. Onze ambities lagen veel hoger”, verduidelijkt Kristina.

Vandaar dus het plan om met draagmoeders te werken. Die praktijk is sinds 1997 legaal in Georgië, op voorwaarde dat het koppel getrouwd en heteroseksueel is. Het kind gaat automatisch naar de man en vrouw die het genetisch materiaal voor de bevruchting leveren. De draagmoeder heeft geen enkel recht om zelf de baby te houden.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Enkel jonge vrouwen

“Enkel jonge vrouwen die minstens één zwangerschap achter de rug hadden, kwamen in aanmerking”, verduidelijkt Kristina. “Ze werden ook deftig gescreend op mogelijke verslavingen. Zelf zijn we nooit met die dames in contact gekomen, dat werd allemaal geregeld door het ziekenhuis. Ik mocht wel een gezond eetpatroon voor hen samenstellen en kon via testen controleren of ze zich daaraan hielden.”

Kristina ervaart heel wat tegenstand omdat ze twintig baby’s via draagmoeders geboren liet worden. “Ja, criticasters genoeg. Maar tegen hen kan ik maar één ding zeggen: dit is ons leven en onze keuze.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.