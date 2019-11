Koppeltje zet overval in scène om met buit verlovingsringen te kopen mvdb

28 november 2019

20u14

Bron: AP - Local12 0 Bizar Een Amerikaans koppeltje viert Thanksgiving in de cel na hun foutgelopen crimineel plan. Het leek mooi: bij warenhuis Walmart ringen kopen om meteen in een filmpje hun verloving kenbaar te maken. Alleen waren Callie Carswell en haar vriend Clarence Moore wat krap bij kas...

De bal ging aan het rollen toen Callie maandagavond laat de politie in Morganton in de staat North Carolina belde. De winkelbediende verklaarde net te zijn overvallen. Ze vertelde de toegesnelde agenten dat een man de buurtsuper binnenliep en haar met “een lang, gebogen mes” bedreigde. De onbekende kon zo 2.960 dollar (2.688 euro ) buitmaken.



De dienders bekeken de videobeelden van de bewakingscamera en merkten dat Callies verhaal serieuze gaten vertoonde. En leek die overvaller niet heel hard op haar vriend?



Het koppel trok ‘s anderendaags vroeg naar warenhuis Walmart waar ze met de buit verlovingsringen kochten en een filmpje van het aanzoek inblikten. De tortelduifjes kregen niet veel later de politie over de vloer. In de auto van Clarence Moore vonden de speurders niet enkel het bewuste mes en de gebruikte kleding, maar ook een boodschappenlijstje met daarop dingen die nodig waren om de overval te plegen. Ook een deel van de geldbuit lag in de wagen. Op de telefoon van Callie stootten speurders op het verlovingsfilmpje.



De winkelbediende verscheen enkele uren later voor het eerst voor de rechter . Aan een cameraploeg hield de geboeide vrouw haar onschuld staande. “Ik heb het niet gedaan, ik was er niet bij betrokken”, zei ze. Calli en Clarence kregen drie klachten tegen zich te horen en zitten vooralsnog vast.