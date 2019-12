Koppel ziet robotstofzuiger aan voor inbrekers en belt hulpdiensten NLA

27 december 2019

13u58

Bron: Daily Mail 2 Bizar Een Amerikaans koppel verstopte zich maandagnacht in een kast omdat ze een inbreker in hun huis hoorden. Vanuit hun schuilplaats belden ze de hulpdiensten, die meteen ter plaatse kwamen en het koppel redden van... de robotstofzuiger.

Het koppel was naar een film aan het kijken, toen ze plots beneden geluiden hoorden. Angstig verstopten ze zich in een klerenkast, waar ze de noodlijn konden bellen. “Ik kon alleen maar aan mijn twee jaar oude dochter denken, die in de kamer naast ons lag te slapen”, schrijft de man in een Facebookpost.

Niet veel later viel de politie het huis binnen, waar ze de dader aantroffen: de robotstofzuiger die aan het stofzuigen was, maar ergens in de gang vast was komen te zitten. “De stofzuiger bleef tegen de muren botsen, dat waren de geluiden die we hoorden”, aldus de man.

