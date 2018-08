Koppel zamelde 400.000 dollar in voor dakloze: "Maar ze staken het in eigen zak voor luxereis in BMW door LA en Grand Canyon" mvdb

25 augustus 2018

08u51

Bron: The Philadelphia Inquirer - Metro 11 Bizar Crowdfundingwebsite GoFundMe is een onderzoek gestart naar een Amerikaans koppel dat honderdduizenden dollars inzamelde voor een 35-jarige dakloze. De man beschuldigt de twee ervan dat ze het ingezamelde geld in eigen zak hebben gestoken.

Dakloze Johnny Bobbitt hielp Kate McClure (28) toen zij zonder benzine was gestrand in grootstad Philadelphia. De vrouw had geen geld mee, maar kon toch verder omdat Bobbitt zijn laatste twintig dollar aan haar voorschoot. Als dank begon ze prompt een inzamelingsactie voor hem via GoFundMe. Dat mooie gebaar kreeg massaal veel media-aandacht, waardoor de teller snel naar 400.000 dollar (344.000 euro) steeg. Meer dan 14.300 mensen stortten een bijdrage.



McClure en haar vriend Marc D’Amico (39) uit New Jersey waren samen met Bobbitt te gast in verschillende Amerikaanse ontbijtshows. Ze drukten iedereen op het hart dat ze niet zouden rusten vooraleer Bobbitt, een voormalig marinier en ambulancier, terug zijn leven op de rails kreeg en een nieuwe start kon maken.

BMW

Tot hier het goede nieuws. Nu negen maanden later worden McClure en D’Amico ervan beschuldigd grote sier te hebben gemaakt met het opgehaalde geld. In de afgelopen maanden kocht het koppel een gloednieuwe BMW, woonden ze op oudejaarsavond een zeer exclusief liefdadigheidsgala (tot 2.400 dollar entreegeld) bij, vlogen ze per helikopter boven de Grand Canyon en gingen ze op vakantie naar Californië, Florida en Las Vegas. McClure en D'Amico komen respectievelijk aan de kost als receptioniste en schrijnwerker en zijn niet bepaald grootverdieners.

Ze ontkennen het ingezamelde geld te hebben gebruikt voor eigen gewin. D'Amico erkent wel dat hij 500 dollar van het bedrag leende om een avondje te gokken in een casino in Las Vegas, maar dat heeft hij snel terugbetaald.

Hun omgang met Bobbitt is helemaal vertroebeld. Het begon nochtans hoopvol. In afwachting van een aanschaf van een woning, kon de dakloze terecht in een hotel. De woonst kwam er niet, het werd uiteindelijk een mobilhome van 200.000 dollar. Ze kochten onder andere een tweedehandswagen, een tv, een laptop en twee gsm's voor Bobbitt. 30.000 dollar van het bedrag ging naar GoFundMe. Een advocaat en een financieel adviseur werden aangezocht om de dakloze terug op het rechte pad te helpen. Aan de krant The Philadelphia Inquirer verklaart Bobbitt dat hij nooit een advocaat gezien heeft. De adviseur ontmoette hij slechts een keer.

Drugsverslaving

De dertiger moest in juni de mobilhome verlaten na beschuldigingen van diefstal. Het bedrag dat reeds aan Bobbitt was toegekend, werd teruggeschroefd omdat de dakloze het geld gebruikte om zijn drugsverslaving te bekostigen. Afkicken lukte niet. "Indien hij drugs blijft gebruiken en werkloos blijft, verbranden we nog liever het geld", lieten McClure en D'Amico in een reactie aan de krant weten.



Het resterende bedrag staat volgens het koppel op een bankrekening waar Bobbitt niet aan kan. De dertiger voelt zich naar eigen zeggen verraden door het koppel. Hij meent dat D'Amico het resterende geld heeft vergokt. De man is sinds juni terug dakloos en probeert samen met zijn jongere broer te overleven in de straten van Philadelphia. Een prodeo-advocaat moet nu onderzoeken of Bobbitt in aanmerking komt voor het geld. GoFundMe onderzoekt of er onregelmatigheden zijn gebeurd. De politie heeft vooralsnog geen onderzoek ingesteld. McClure verklaarde - in tranen - aan de krant ze nog steeds hoopt dat Bobbitt zijn leven kan beteren.