Koppel vrijt in park voor ogen van kinderen, voorbijganger deelt enkele meppen uit Sven Van Malderen

08 augustus 2018

18u55

Bron: The Sun 0 Bizar Opschudding in een park in Leeds vorige zondag: een koppeltje lag er te vrijen, zonder rekening te houden met de kinderen die in de buurt rondliepen. De pret duurde tot een voorbijganger de man van het stel enkele meppen kwam verkopen.

Intussen was een moeder voor de tweede keer naar de politie aan het bellen. "Ik heb jullie een half uur geleden al eens verwittigd, twee personen hebben hier seks. De kinderen die cricket aan het spelen zijn, zien het allemaal gebeuren. Nu zijn ze weer stevig van jetje aan het geven, maar er is nog geen politiewagen komen opdagen."

Op de achtergrond roept nog iemand dat ze "hiervoor al vijf keer gebeld hebben". Vervolgens neemt een man in witte trui het recht in eigen handen.

"In dronken toestand achter stuur"

De politie gaf toe dat ze pas 46 minuten na de eerste oproep ter plaatse gekomen zijn. "Maar op dat moment hadden de tortelduifjes het park al verlaten", aldus een woordvoerster. "Agenten konden hun wagen wat later gelukkig wel aan de kant zetten. De vrouw werd gearresteerd omdat ze in dronken toestand achter het stuur zat."

"Het onderzoek naar wat er in het park gebeurd is, gaat intussen verder. We blijven getuigen contacteren. Dat het de nodige tijd duurde vooraleer de patrouille ter plaatse was? Daar bestaat een logische uitleg voor: we maken van elk telefoontje een risico-inschatting, er waren op dat moment dus dringendere zaken."