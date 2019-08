Koppel valt tijdens vrijpartij van balkon: man in levensgevaar mvdb

18 augustus 2019

13u45

Bron: Nice-Matin 2 Bizar Een koppel is in het Zuid-Franse Le Cannet zwaargewond geraakt bij hun liefdesspel op het balkon van hun vakantievilla. De toeristen gingen zaterdag iets voor het middaguur helemaal op in het gestoei, vielen over de balkonreling vanaf de eerste verdieping en kwamen 3,5 meter lager terecht. De man, een Brit (30), verkeert in levensgevaar, meldt Nice-Matin.

Een Canadese (28) liep lichtere verwondingen op. Zij zat bij aanvang van de vrijpartij op de balkonreling. Een ooggetuige die vanop zijn eigen balkon zag waarmee de twee bezig waren, belde na de val meteen de hulpdiensten.



Brandweer en een MUG-team snelden ter plaatse. De spoedarts verleende de eerste zorgen, waarna de zwaargewonde man naar het ziekenhuis in de aangrenzende stad Cannes werd overgebracht. Zijn toestand was gisteravond nog steeds kritiek.



Of de twee onder invloed waren van drank en/of drugs, moet verder politie-onderzoek uitwijzen.