Koppel stuurt nepfactuur van 200 euro naar vrienden die het lieten afweten op hun bruiloft

Afgelopen maand trouwden Doug en Dedra Simmons op hun droomplek in Jamaica. Ze hadden daar een spa geboekt voor henzelf en ruim honderd vrienden. Acht gasten kwamen echter niet opdagen zonder af te melden. “Op voorhand hadden we het wel vier keer gevraagd. Telkens verzekerden ze ons dat ze aanwezig zouden zijn. Maar als puntje bij paaltje kwam, stuurden ze hun kat. Natuurlijk hadden we het begrepen als er iets tussen gekomen zou zijn. Maar nu lieten ze gewoon niets weten”, vertelde het stel tegen Amerikaanse media. Ook toen Doug en Dedra terugkeerden van hun huwelijksreis kregen ze geen bericht. Geen excuus, maar ook geen felicitaties.

240 dollar

Doug besloot daarop om een nepfactuur van 240 dollar op zijn Facebookpagina te plaatsen. Daarbij stond dat mensen zich niet beledigd moesten voelen als ze deze factuur in hun mail zouden vinden. “Het is uitsluitend voor de mensen die niet kwamen opdagen op onze bruiloft, terwijl ze wel hadden toegezegd om te komen. De spa in Jamaica kostte 120 dollar (100 euro) per persoon.”

In de post wordt uitgebreid ingegaan op het feit dat het hen niet om het geld te doen was. Ze voelden zich wel behoorlijk in de steek gelaten op hún dag.



In korte tijd kreeg Doug honderden reacties, ging de Facebookpost rond op sociale media én werd het stel geïnterviewd door verschillende media in Amerika. Natuurlijk waren hij en Dedra nooit van plan om een echte factuur te sturen, het ging hen om het principe. “Het is niet oké dat familie en vrienden op deze manier wegblijven. We snappen dat er dingen kunnen gebeuren, maar meld het dan gewoon.”



Het koppel hoopt dat de gasten in kwestie hun lesje nu geleerd hebben en dat ze bij een volgende bruiloft wel tijdig zullen afbellen. Dat opzet lijkt alvast geslaagd: tussen de reacties zaten excuses van de gasten die het hadden laten afweten.