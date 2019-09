Koppel stort tijdens vrijpartij op balkon drie verdiepingen naar beneden HR

28 september 2019

15u28

Bron: The Sun, Daily Mail 5 Bizar Een 28-jarige vrouw en haar zeven jaar oudere minnaar zijn tijdens een stomende vrijpartij op hun terras drie verdiepingen naar beneden gevallen. Ze stortten neer op het terras van een buur en kwamen allebei om het leven.

De fatale doch opmerkelijke stoeipartij vond plaats in Quito, de hoofdstad van Ecuador. In het huis waar de vrouw woonde, vierde ze die avond met vrienden feest omdat ze was afgestudeerd. Toen de gasten vertrokken waren, bleef de vrouw achter met haar minnaar. Tijdens het nummertje dat ze opvoerden, leunden ze volgens de politie iets te ver over de rand en verloren op een bepaald moment hun evenwicht.

De naakte lichamen van de slachtoffers werden drie verdiepingen lager aangetroffen op het terras van een medebewoner. Die was gewekt nadat hij een vreemd geluid hoorde. De politie voert nog onderzoek naar hoe het ongeval exact gebeurde. Een familielid vertelde aan lokale media dat de vrouw een dochtertje van 8 jaar achterlaat.

