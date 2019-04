Koppel stoot na jaar op vergeten lottobiljet en wint alsnog 1 miljoen mvdb

05 april 2019

17u04

Bron: Global - BBC 3 Bizar Een vergeten lottobiljet heeft een koppel een jaar na de aankoop alsnog rijk gemaakt. De Franstalige Canadezen Nicole en Roger leverden twee dagen vooraleer de vervaldatum zou verstrijken hun teruggevonden lot in. Met succes: ze krijgen 1 miljoen Canadese dollar uitgekeerd (bijna 665.700 euro).

De twee brachten op Valentijn 2018 met vrienden een bezoek aan het casino van Montreal. Roger kocht als geschenk voor zijn vrouw een biljet van Lotto-Québec. Eens terug thuis moet het biljet als bladwijzer zijn gebruikt voor een boek. Eens uitgelezen, werden boek en ticket opgeborgen.

Nicole greep afgelopen weekend het boek opnieuw vast. Haar kleinzoon moest op school een spreekbeurt gegeven over Japan. Nicole repte zich naar de kast waar ze enkele souvenirs van hun reis naar het Land van de Rijzende Zon bewaarde. Ook het bewuste boek lag daar. Ze bladerde er even in en stootte zo op het ticket. Wat bleek? Het lot was nog niet vervallen en via internet kwam ze te weten dat de nummers de winnende combinatie waren. Met het ticket onder de arm gingen Nicole en Roger op woensdag langs bij de loterij van Québec. Net op tijd, het biljet zou normaal vandaag vervallen.

“Als mijn kleinzoon niet had gevraagd of hij enkele souvenirs mocht lenen, was ik nooit in het boek beginnen bladeren”, aldus een glunderende Nicole. De lottowinst zal gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe wagen. Met de rest willen Nicole en Roger hun vijf zonen en hun kleinkinderen in de watten leggen. Ook staat er nog een etentje op restaurant op het programma. Als typische Québécois kiezen ze voor ‘poutine’, het gerecht bij uitstek in Canada’s Franstalige provincie: in jus gedrenkte frieten bedekt met verse kaas.