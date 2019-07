Koppel steelt auto en neemt mee: ratelslang, radioactief uranium en halve fles whisky kv

13 juli 2019

02u55

Bron: KFOR, ABC News 0 Bizar Toen twee politieagenten in Guthrie, Oklahoma een auto aan de kant zetten omdat de verzekering niet in orde bleek, deden ze daarbij een hele reeks bizarre ontdekkingen: de ene nog vreemder dan de andere.

De agenten zetten Stephen Jennings op 26 juni omstreeks 11 uur ‘s ochtends aan de kant van de weg, nadat ze merkten dat zijn verzekering vervallen weg. De bestuurder bracht de agenten er meteen van op de hoogte dat er zich in het voertuig een vuurwapen bevond. Rachael Rivera, de vrouw in de passagiersstoel werd bijgevolg gearresteerd voor het bezit van een vuurwapen, nadat ze al een eerdere veroordeling had opgelopen.

Maar dat bleek nog het minste. De politieagenten kwamen erachter dat de wagen gestolen was en besloten daarom het voertuig te doorzoeken. Ze troffen een geopende fles goedkope whisky aan en een vrolijk sissende ratelslang in een terrarium op de achterbank. “Dus nu heeft hij een ratelslang, een gestolen voertuig, een vuurwapen en iemand die gearresteerd werd”, vertelde politieagent Anthony Gibbs aan de lokale zender KFOR.



Alsof het nog niet raar genoeg was, troffen de agenten vervolgens nog een blik radioactief uranium in poedervorm aan. Er moest een gespecialiseerd bedrijf gecontacteerd worden om het uranium te verwijderen. Jennings vertelde de agenten dat hij recent een geigerteller had gekocht om metalen te testen en beweerde dat hij daarbij gratis een blikje radioactief uranium had gekregen. Voor de grap zei hij dat hij een “superslang” probeerde te creëren, voegde Gibbs eraan toe.

Jennings wordt aangeklaagd voor het bezit van een gestolen voertuig, het vervoeren van een geopende fles alcohol, het besturen van een voertuig met een ingetrokken rijbewijs en het rijden zonder verzekering.

Wat betreft het uranium werd er geen aanklacht ingediend: Jennings had een toegelaten hoeveelheid bij zich. Ook voor de slang was er geen probleem. “In de staat Oklahoma zijn er seizoenen waarin je mag jagen op ratelslangen”, vertelt Gibbs. “hij kan een ratelslang bij zich hebben omdat hij een geldig jachtvergunning heeft.” De slang werd geëuthanaseerd.