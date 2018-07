Koppel renoveert badkamer en vindt dan boodschap van vorige eigenaars achter de muur



Bron: BBC 0 Bizar Toen Alex en Jess Monney besloten om hun badkamer op te knappen, hadden ze niet verwacht dit te ontdekken. Achter de gipsplaat hing er een briefje van meneer en mevrouw Shinseki, de vorige eigenaars, en hun konijn, Cassie. Een leuke verrassing!

"Hallo! Wij zijn de Shinsekis! Wij hebben deze badkamer verbouwd in de zomer van 1995. Als jullie dit lezen, betekent dat dat jullie de badkamer weer aan het verbouwen zijn. Wat is er mis met wat wij ermee gedaan hebben?!?!?" staat er op achter de badkamermuur, samen met een foto van de voormalige eigenaars. Eronder staat een foto van hun konijn, dat ook even hallo wou zeggen. "Hallo! Ik ben Cassie, het konijn. Ik woonde hier ook! (Ik ben zindelijk!)

Alex besloot om het zijn ontdekking te delen op Twitter en in een mum van tijd werd het razend populair, met meer dan 100.000 likes.

De tweet van Alex inspireerde anderen om ook hun interessante 'verbouwingsvondsten' te delen. Zo vond TJ Harris een stapel oude Playboymagazines in de muur van zijn badkamer. Het eerste tijdschrift dateert van 2000. "Mijn vrouw en ik hebben ons eerste huis gekocht vorige zomer. We moesten een gat in de muur van de badkamer snijden om een ventilatiesysteem te installeren. Dit is wat we achter die muur vonden."

Mars Garrett vertelde hoe haar vader een bierblikje vond tijdens zijn renovatie. "Mijn ouders hebben hun huis naar wens laten bouwen in de late jaren 70. Vader ging vaak langs en nam een six pack bier mee voor de werkmannen vrijdagavond. Hij vond dit in de muur toen hij de douche in de badkamer aan het renoveren was in 2013."

Nog iemand vond een glazen frisdrankflesje toen hij een nieuwe oven installeerde. "Heb een oven geplaatst in mijn oud huis en vond dit Nehi flesje. Het huis was gebouwd in de late jaren 50..." leest de tweet.

Anderen laten dan weer weten dat ze zelf iets leuk hebben achtergelaten voor toekomstige eigenaars van hun huis, zoals Matt Signley. "Fantastisch. Daar hou ik van. Wanneer ik een kamer herbouwd heb in een huis lang geleden, heb ik een six pack Guiness en een briefje achtergelaten in de muur. Geen idee of iemand die al gevonden heeft."

Iemand anders postte op Facebook een foto van een door Harry Potter-geïnspireerde boodschap op de achterkant van de spiegel in de badkamer van hun vorig huis. "Pas op voor trollen - Hermione" "De Geheime Kamer is geopend. Hoedt u, vijanden van de erfgenaam" en "Jammerende Jenny was hier".

Ook Alex gaf toe dat ze van plan zijn om zelf een boodschap achter te laten achter de muren van de badkamer. "Ons eerste kindje komt eraan in vier weken, dus we moeten wel snel ons eigen briefjes schrijven." Hij wil de Shinsekis bedanken voor hun lieve berichtje, ze hebben hem en zijn vrouw doen glimlachen.