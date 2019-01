Koppel op cruise betrapt medewerker die seks heeft in hun cabine: “Ik was getraumatiseerd en had glas water nodig” jv

22 januari 2019

17u43

Een koppel Noord-Ierse zestigers op cruise bleef naar eigen zeggen "getraumatiseerd" achter nadat ze een medewerker op het schip 'op heterdaad' hadden betrapt in hun eigen cabine. De man was blijkbaar druk bezig met een vrouw op het bed waarvoor de passagiers 5.400 euro hadden neergeteld. De vrouw moest nadien even bekomen: "Ik had een glas water nodig".

Voor Bobby en Mary Jackson (64 en 62) was het hun eerste cruise ooit. Ze hadden hun droomreis van een week geboekt op een schip met een capaciteit van 2.376 passagiers. In oktober zouden ze aan boord gaan voor hun trip van Singapore naar Thailand. Maar hun reis begon meteen in mineur, met 2,5 uur wachten in de blakende zon op de kade in Singapore. “Toen we eindelijk aan boord mochten, waren we kapot van het lange rechtstaan in de hitte en gingen we eerst iets drinken in de bar”, vertelt Mary Jackson in The Sun. Daarna werden de Jacksons naar hun cabine geleid, nummer 10039.

Daar botsten ze op een medewerker van het cruiseschip die naakt in hun bed lag, bovenop een onbekende vrouw. “Ik vond het verschrikkelijk wat ik zag”, getuigt Mary Jackson in The Sun. “Ik sloot meteen weer de deur.” Hun steward, Eugene, was erbij en verwittigde meteen zijn baas. “We zijn niet preuts maar dit was toch al te stom”, vertelt Jackson. Het koppel zocht heil in de cabine ernaast, waar de zus van Mary verbleef. “Ik was getraumatiseerd en had een glas water nodig”, zegt Mary Jackson.

Na hun klacht bij een verantwoordelijke kregen ze geen andere kamer toegewezen omdat het cruiseschip helemaal volgeboekt was. Toen ze dan maar weer naar hun eigen cabine gingen, was de man daar nog altijd aanwezig. De vrouw had de kamer inmiddels wel verlaten. “Twee crewleden in een wit uniform konden de kerel uiteindelijk overhalen om ook weg te gaan”, zegt Jackson. Ze voelde zich “beledigd” dat ze enkel waardebonnen voor ruim 110 euro aangeboden kregen ter compensatie.

Twee dagen later werd Mary Jackson ook nog eens geveld door een darmbacterie, waardoor ze de rest van de cruise in haar kajuit moest doorbrengen. De arts op het schip legde haar aan een infuus met antibiotica. “Ik was heel ongerust omdat ik zo ver van huis ziek was.”

Eens thuis wendde het echtpaar zich tot de hoofdzetel van de cruisefirma om te klagen. Ze kregen allebei consumptiebonnen ter waarde van 225 euro op hun volgende trip met het bedrijf, tenminste als die reis nog dit jaar zou plaatsvinden. Dat voorstel stelde de Jacksons niet echt tevreden. De touroperator beweert contact te hebben opgenomen met het onfortuinlijke paar om over een gepaste compensatie te praten.