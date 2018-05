Koppel komt thuis na huwelijksreis en stoot op gigantisch hek rond woning kg

28 mei 2018

14u48

Bron: Daily Mail 0 Bizar Een pas getrouwd koppel deed een nare ontdekking toen ze thuis aankwamen na hun huwelijksreis. Hun gloednieuw huis in Blackburn, Engeland werd plots omgeven door een houten omheining van bijna twee meter hoog. De muur werd wellicht opgetrokken door een boze buurman, verklaart het koppel.

“Het voelt alsof we gevangen zitten in ons eigen huis”, klinkt het bij de 27-jarige Thomas en 24-jarige Rebekah. Hun huwelijksreis van elf dagen eindigde in mineur toen ze thuis arriveerden en oog in oog kwamen te staan met een hoge omheining. Het hek werd slechts op een halve meter afstand van de voorgevel opgetrokken, en zorgt ervoor dat heel de benedenverdieping in schaduw is gehuld.

"Gegijzeld"

Volgens het koppel is een boze buur verantwoordelijk voor de constructie. Een landbouwer in de buurt zou al langer in een verhitte discussie zijn verwikkeld met de projectontwikkelaar over de grenzen van de lappen grond. Mogelijk besloot de boer drastische maatregelen te nemen en zijn grond af te bakenen met een omheining. En daar zijn Rebekah en Thomas nu de dupe van. “We worden gegijzeld in een dispuut dat niks met ons te maken heeft,” volgens Thomas.

Volgens de landbouwer komt het hek enkel op zijn grond, en hebben de bewoners geen been om op te staan. Het koppel overweegt daarom om te verhuizen. “Het is alsof we de Berlijnse muur voor ons huis hebben staan,” aldus Thomas. “Zelfs als het hek wordt neergehaald, dan is er nog geen garantie dat het niet terug zal komen of zelfs ons huis helemaal zal omringen. Daar vrezen we voor.”

Volgens de projectontwikkelaar is de omheining illegaal opgetrokken, en worden de nodige maatregelen getroffen om het probleem te verhelpen.

