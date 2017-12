Koppel in tranen: voor het eerst in 73 jaar geen kerst samen Kees Graafland

Bron: AD.nl 0 Facebook Dianne Goodine Phillips Bizar Al meer dan zeventig jaar delen de Canadezen Herbert en Audrey Goodine lief en leed. Groot was hun verdriet toen zij afgelopen week te horen kregen dat Herbert gedwongen moest verhuizen. Het betekent dat het koppel voor het eerst in 73 jaar niet bij elkaar is tijdens de kerstdagen. "Ze waren kapot."

De trieste zaak kwam aan het licht toen dochter Dianne er zondag een bericht op haar facebookpagina aan wijdde. Haar ouders Herbert (91) en Audrey (89) woonden in een verzorgingshuis in Perth-Andover in de zuidoostelijke Canadese provincie New Brunswick. Het bejaarde stel heeft de zorg nodig. Herbert lijdt aan dementie en zijn gezondheid gaat achteruit. Ook voor Audrey beginnen de jaren te tellen. Wat scheelde: ze waren tenminste bij elkaar.

Tot het echtpaar, al 69 jaar getrouwd en 73 jaar bij elkaar, vrijdag te horen kreeg dat Herbert de zorg die hij nodig heeft in het huidige verzorgingshuis niet meer kon krijgen. Hij moest verhuizen, en wel binnen drie dagen.

'Kon niet kiezen'

Dochter Dianne kreeg die de mededeling van de zorgorganisatie als eerste te horen. Ze werd – zo schrijft ze op Facebook – voor het blok gesteld en kon kiezen uit drie scenario’s. In twee gevallen zou het koppel samen kunnen blijven, maar dan wel in een verzorgingshuis op drie uur autorijden. In het andere geval zou alleen Herbert moeten verhuizen, naar een plek op een half uurtje rijden, maar dan zonder zijn vrouw.

"Ik kreeg zes uur de tijd om die keuze te maken. Maar dat kon ik niet. Ik vroeg ze om uitstel tot na de kerstdagen, maar toen hadden ze mijn ouders al gedwongen te kiezen." Herbert zou worden verhuisd, maandag al.

Dianne sprak haar ouders zondag opnieuw. "Mijn moeder huilde. Mijn vader hoorde ik op de achtergrond. Mijn moeder zei: Kerstmis is nu voorbij voor ons, dit wordt de ergste Kerstmis ooit. Waarom konden ze niet wachten tot na de feestdagen?" Dat vindt ook haar dochter. "Als dit probleem begin december bekend was gemaakt, dan was het anders geweest."

Regels

Haar facebookbericht werd al snel 15.000 keer gedeeld. Rode draad in de opmerkingen van de lezers: waarom moesten deze mensen een week voor kerst van elkaar gescheiden worden? De zorgorganisatie voelde zich gedwongen tot een verklaring. "Ik moet de regels volgen. Als een bewoner meer zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden, moet ik hem of haar overdragen aan andere instanties zodat die de benodigde zorg kunnen bepalen en regelen. Ik raak mijn licentie kwijt als ik mij niet aan die regels hou."

Missen

Herbert moest afgelopen maandag naar zijn nieuwe onderkomen. Dianne schreef op Facebook overdonderd te zijn door alle steunbetuigingen. De verhuizing van haar vader was goed gegaan, wel waren er de nodige tranen geplengd. Toen Dianne haar vader in zijn nieuwe woning achterliet, zei hij:"Kijk nu waar ze me stoppen. Ik ga het missen om moeders hand in bed vast te houden als ik ga slapen." Dianne hoopt haar ouders in de toekomst weer bij elkaar te krijgen in het verzorgingshuis van haar vader.

"Voor nu wachten we op antwoorden op de vraag of dit niet anders had gekund. Ik snap dat mijn vader de juiste zorg nodig heeft, dat is het punt niet. Maar hij heeft net als elke andere burger het recht om een goed leven te leiden en daarvan is het delen van de feestdagen een belangrijk onderdeel."

