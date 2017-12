Koppel doodsbenauwd wanneer ze giftige slang onder kerstboom vinden AJa

Een koppel uit Maitland, een stad in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales heeft een extra verrassing onder de kerstboom gevonden. Naast alle kleurrijk ingepakte cadeautjes lang een giftige slang.

De zwarte adder zat al ongeveer een week binnen in het huis van het Australische koppel. De vrouw van John had een paar dagen daarvoor de slang al gezien, maar John geloofde haar niet.

Bill, van Maitland Snake Relocation, wil mensen meer informatie geven over reptielen en hoe ze ermee moeten omgaan. Hij vertelt: "De slang was op zoek naar een uitweg maar kwam terecht op de tweede verdieping van het huis. Het laat zien hoe deze reptielen ons eigenlijk proberen te ontwijken en vooral uit ons buurt willen blijven." Zwarte adders zijn wel giftig maar zullen mensen niet aanvallen tenzij ze worden bedreigd.

"Slangen proberen deze hete dagen te vermijden", vertelt Bill over het warme weer in Maitland, Australië. Hij vermoedt dat de slang via een kleine opening in de garagepoort van het huis van het koppel is geslopen. "Het is dus zeker aangeraden om alle deuren goed af te sluiten om te voorkomen dat er eentje binnenglipt", vertelt hij verder.

Bill kon de slang veilig verwijderen. Het koppel kwam er met de schrik van af. De volgende keer dat de vrouw van John nog eens een slang heeft gezien in huis, zal John het huis zeker een twee keer checken.