Komisch tafereel eindigt in mineur: agent probeert marmot te verjagen, maar haalt dan geweer boven kg

08 mei 2018

19u23

Bron: New York Daily News 0 Bizar Een video toont hoe een politieagent in de Amerikaanse staat Maryland een marmot probeert te verjagen van de openbare weg. Wat begint als een grappig kat-en-muisspel eindigt echter met een geweerschot: de man moet het dier uiteindelijk neerschieten. En daar had hij een goede reden voor.

De marmot hield het verkeer al een tijdlang op, vertelde de sheriff van het departement. Eerst probeerde de agent ter plaatse nog om het beest weg te jagen, maar op dat moment merkte hij dat de marmot zich “abnormaal” gedroeg. Het dier was volgens hem ziek of gewond, waarop hij besloot om het uit zijn lijden te verlossen. “Hij heeft [de marmot] afgemaakt voor de publieke veiligheid”, licht de sheriff toe.

Video

Een vrouw kon de gebeurtenissen vastleggen op video en postte het filmpje daarna op Facebook, waar het gretig gedeeld werd. De beelden werden ondertussen al ruim tachtigduizend keer bekeken.

In het filmpje is te horen hoe de vrouw eerst lacht terwijl ze het schouwspel volgt in haar wagen. Wanneer de agent de marmot doodschiet, transformeert haar vreugde echter in ongeloof waarbij ze herhaaldelijk "Oh my god" uitbrengt.

De vrouw vertelde later aan New York Daily News dat ze nooit kon voorspellen dat het incident zo zou aflopen. “Het begon als een schattige aanvaring waarbij ik dacht dat hij het kereltje zou helpen. Ik dacht natuurlijk niet dat het zo’n wending zou nemen.” Ze gelooft wel dat de agent de beste bedoelingen had, voegt ze toe.