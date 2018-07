Kolossale alligator gevangen in park Florida maar in Australië nóg grotere krokodil, na acht jaar jacht Joeri Vlemings

10 juli 2018

09u46

Bron: Fox News, afp 6 Bizar De politie van Sarasota in Florida heeft zondag meegeholpen aan het vangen van een enorme alligator in het Shamrock Park in Venice. "Dit is misschien wel de grootste waarvoor we ooit moesten uitrukken", zei supervisor Sellitti, die al twintig jaar in het korps zit. Maar in Australië deden ze nóg straffer. Na acht jaar jacht op een gevaarlijke krokodil van 600 kg en 4,7 meter lang, konden de Australische rangers hem eindelijk strikken in hun netten.

De gigantische krokodil Down Under werd voor de eerste keer opgemerkt in 2010. De Australische rangers hebben acht jaar op het dier gejaagd omdat het een gevaar vormde voor de bevolking. Het naar schatting 60 jaar oude reptiel werd aangetroffen in een val in een rivier nabij Katherine, in de Australische deelstaat Noordelijke Territorium.

Het dier is intussen overgebracht naar een opvangcentrum voor krokodillen. "Het is één van de grootste krokodillen die we ooit gevangen hebben in de rivier Katherine", aldus een ranger aan Australische media. "We hebben de voorbije jaren diverse pogingen ondernomen om het beest te vangen, maar dat was bijzonder moeilijk."

Beschermde diersoort

Sinds de zoetwaterkrokodillen in 1971 als beschermde diersoort werden bestempeld, is hun aantal in het noorden van Australië drastisch toegenomen. Elk jaar vangen rangers ongeveer 250 krokodillen. Gemiddeld doden ze twee mensen per jaar.

Amerikaanse agenten van het Sarasota County Sheriff's Office deelden dan weer een foto van een gevangen alligator op Facebook. Het reptiel was zo'n vier meter lang. De politie van Sarasota zei dat ze assistentie had geboden aan de dierenbescherming die op zoek was naar het reptiel. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar het park waar de alligator gesnapt werd, was wel hetzelfde als waar vorige week twee herdershonden aangevallen en in het water gesleurd werden. Slechts een van de honden kwam er, hevig bloedend, weer uit. De andere overleefde het niet. Op sociale media komt er veel kritiek op de actie vanwege mensen die het er niet mee eens zijn dat het wilde dier uit de weg wordt geruimd

"omdat iemand zijn honden niet aan de leiband hield".