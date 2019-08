Koeien maken zware val van klif, brandweer takelt ze in harnas naar boven mvdb

05 augustus 2019

19u40

Bron: France Bleu - Paris-Normandie 3 Bizar De Franse brandweer heeft op 1 augustus de grote middelen ingezet om drie koeien in veiligheid te brengen na hun val van een klif. De beesten raakten in de Normandische kustplaats Eletot vermoedelijk door een laag overvliegend vliegtuig in paniek, schoven twintig meter naar beneden en vielen nog eens tien meter de dieperik in. Ze kwamen terecht op een ingesloten gedeelte en konden geen kant meer op.

Zo’n twintig brandweerlui bereikten de moeilijk begaanbare plek en dachten een spectaculaire reddingsactie uit. Tussen twee kranen konden ze twee kabels spannen waaraan katrollen werden bevestigd. De lichtgewonde koeien kregen harnassen om. Het lukte de brandweer vervolgens om de honderden kilo's wegende dieren een voor een uit de kloof te halen.



De hele reddingsactie nam bijna negen uur in beslag en was omstreeks 21.30 uur afgerond. De koeien konden in hun eigen stal de nacht doorbrengen. Een dierenartsassistente was bij de redding ter plaatse en deelde een video van de redding op Facebook. Ook het betrokken brandweerkorps Seine-Maritime gaf enkele foto's vrij.