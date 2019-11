Koala raakt zwaar verbrand, reddende engel geeft water en brengt haar naar kliniek Sven Van Malderen

00u25 0 Bizar De zware bosbranden aan de oostkust van Australië eisen ook heel wat slachtoffers in het dierenrijk. Gelukkig staan er dan altijd reddende engelen paraat die zich vol overgave ontfermen over de pechvogels van dienst. Zoals bij deze koala, die vooral aan de pootjes en het gezicht zwaar verbrand raakte. Een zekere Darrel liet haar drinken uit een plastic bekertje, wikkelde haar in een deken en bracht haar naar een gespecialiseerde kliniek.

“We hebben haar Kate genoemd”, laat het koalahospitaal in Port Macquarie weten. “Ondanks alle water dat ze kreeg, kwam ze hier uitgedroogd aan. Nu mag ze rekenen op een vijfsterrenbehandeling.”

De ontroerende beelden zorgen op sociale media voor heel wat emotionele reacties. “Ocharme toch, wat een schatje. Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die hier een traantje om laat”, klinkt het onder meer. Geschat wordt dat zo’n 350 koala’s de tragedie niet overleefd hebben.

De noodtoestand werd uitgeroepen in de staat New South Wales vanwege tientallen bosbranden. Meer dan 1.600 brandweermannen gaan het vuur te lijf, toch zijn nu al driehonderd woningen in vlammen opgegaan. Daarbij zijn ook vier mensen omgekomen.