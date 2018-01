Knaapje komt stijfbevroren aan op school omdat hij absoluut zijn rekentoets wil afleggen EB

07u03

Bron: People's Daily 680 Twitter / People's Daily Toen hij maandag na een tocht van 4,5 kilometer door de kou aankwam op school, had Wang Fuman (9) een kapsel van ijspiekjes. Bizar Toen hij maandag aankwam op school, had de kleine Wang Fuman een kapsel van ijspiekjes. Ook zijn wimpers en wenkbrauwen waren bevroren. Het Chinese jongetje had 4,5 kilometer gestapt bij een temperatuur van -9 graden Celsius. Maar hij wou absoluut zijn rekentoets afleggen.

Wang Fuman zit in het derde leerjaar van de Zhuanshanbao-school in het landelijke Xinje. Hij woont bij zijn oma in een lemen huisje. Het jongetje ziet zijn ouders maar een paar keer per jaar omdat ze in de grote stad zijn gaan werken. De knaap helpt zijn grootmoeder op het veld en heeft daar bevroren vingertjes aan overgehouden.

Het negenjarige baasje is dus geen doetje en hij wil het absoluut maken in het leven. En daar is goed studeren een absolute voorwaarde voor. Vandaar dat hij maandag tot elke prijs zijn rekentoets wilde afleggen. Nog maar pas bij zijn oma vertrokken, begon de temperatuur plots te dalen. Met als gevolg dat hij als een levende ijspegel aankwam op school.

Geen verwarming in de klas

Zijn zestien klasgenootjes schoten in de lach toen ze hun kameraadje zagen. Temeer omdat Wang Fuman enkele gekke bekken trok. 'Ontdooien' zat er voor de jongen niet meteen in. Er is namelijk geen verwarming in de klas wegens gebrek aan geld.

De foto van Wang Fuman raasde intussen over de sociale media in China. Velen klaagden in hun commentaar echter de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in het land aan.

En zijn rekentoets? Wang Fuman haalde een puike 99 op 100.

