Klopjacht op The Wire-acteur die politie belachelijk maakt op Facebook: "Ik kon gewoon weglopen"

17 september 2019

16u17

Bron: AD.nl 0 Bizar Een acteur uit de HBO-serie The Wire is in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland uit een ziekenhuis ontsnapt terwijl hij door een politie-eenheid bewaakt werd. De 33-jarige Christopher Clanton Sr. is volgens Amerikaanse media verdachte in zeker drie strafzaken. Hij werd afgelopen donderdag gearresteerd, vermoedelijk vanwege een slepend conflict over de voogdij van zijn kind.

Christopher Clanton Sr. speelde in negen afleveringen van de bekroonde serie The Wire, een politieserie van HBO die een rauwe kijk geeft op de misdaad en het maatschappelijk leven in Baltimore. Hij vertolkte de rol van Savino Bratton, een drugscrimineel.



Clanton werd donderdag in het noordoostelijk deel van de stad gearresteerd. Omwille van zijn medische gesteldheid werd de acteur eerst naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, waar hij een dag later wist te ontsnappen.

Dat deed Clanton door gewoon door de voordeur te lopen, meldde hij in een opmerkelijke verklaring op Facebook, waarin hij de autoriteiten en zijn vrouw hevig bekritiseert. De agent die hem in het ziekenhuis moest bewaken zou niets in de gaten hebben gehad omdat hij ‘een lijntje cocaïne aan het snuiven was’. Toen hij de diender hiermee confronteerde, zou hij zijn bedreigd. De politie wil daar niet op reageren.



Aan het einde van zijn nogal schreeuwerige relaas haalt de Amerikaan nog eens hard uit naar de autoriteiten. Hij verwijt hen dat ze zijn kind bewust bij hem weghouden. Clanton beëindigt het bericht met de belofte dat hij zichzelf op korte termijn gaat aangeven, maar in de reacties laat hij later weten dat toch niet van plan te zijn.

In gesprek met The Baltimore Sun legt Clanton uit dat hij in een slepend conflict is verwikkeld met de moeder van zijn kind. De acteur stelt dat de vrouw recent is aangehouden vanwege deze ruzie. Omdat Clanton niet wist waar zijn zoon na de aanhouding van zijn moeder naartoe werd gebracht, besloot hij contact op te nemen met de politie. In de tussentijd begon hij zelf zijn zoon op verschillende plekken te zoeken, onder andere in de straat waar zijn moeder woonde.

Op het moment dat Clanton de straat inreed, werd hij door de politie opgewacht en gearresteerd, stelt hij. Waarvoor precies, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige media stellen dat Clanton een ‘beschermingsbevel’ zou hebben overtreden.

De politie stelt niet op de hoogte te zijn van de Facebookberichten. Christopher Clanton Sr. heeft zich vooralsnog niet aangegeven.

