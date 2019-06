Kleuter (4) wil absoluut snoep en rijdt weg met auto van overgrootvader jv

13 juni 2019

17u47

Bron: Fox9 4 Bizar De combinatie van chocolade met pindakaas is voor sommigen écht onweerstaanbaar. Neem nu de kleine Sebastian uit Minnesota, een kleuter van amper vier. Eergisteren kroop hij zowaar achter het stuur van de SUV van zijn overgrootvader om zélf het lekkers te gaan halen in de winkel van het tankstation.

Sebastian nam resoluut het heft in handen om zijn missie te volbrengen: een chocoladereep gevuld met pindakaas halen. Hij “leende” daarvoor even de Hyundai Santa Fe van zijn overgrootvader. Zijn hoofd kwam nauwelijks boven het stuur uit, maar dat belette hem niet weg te rijden met de SUV. De hoog opgehangen sleutels van de auto had hij toch kunnen bemachtigen met behulp van de wandelstok van zijn overgrootvader.

“Ik heb nog nooit zo’n jonge bestuurder betrapt”, zei agent Mark Boerboom aan Fox9. Zijn ritje verliep wel niet zonder brokken. Sebastian had eerst door enkele straten in zijn wijk in Blaine gereden, om dan de drukke University Avenue op te gaan. Dat was rond 8u30 ‘s ochtends, los in de spits. Hij reed - zo goed en zo kwaad hij kon - met een snelheid van 15 à 25 km/uur naar de parking van het benzinestation.

“Dit had ernstiger kunnen aflopen”, verklaarde Sebastians overgrootvader, Roy Becker achteraf. “Hij had kunnen botsen. Hij droeg geen gordel. Dit had kunnen uitdraaien op een begrafenis.”

Hoe de jongen er op zijn leeftijd in slaagde de wagen aan de praat te krijgen? “Hij houdt alles in het oog wat de mensen doen om het daarna zelf te proberen”, aldus Becker.

Gelukkig bleef de schade beperkt tot het rammen van enkele brievenbussen en een boom, waarbij een stuk bumper van de wagen in de tuin van een buur terechtkwam. Niemand raakte gewond.

De autosleutels gaan ten huize Becker voortaan wel achter slot en grendel.