Kleine beer probeert bij mama te geraken, maar schuift van besneeuwde bergwand: "Onverantwoord hoe dit gefilmd werd” Sven Van Malderen

06 november 2018

10u42

Bron: The Verge 0 Bizar Een kleine beer die helemaal van de besneeuwde bergwand schuift, maar dan uiteindelijk na veel moeite toch tot bij zijn mama geraakt: schattiger wordt het niet, zou u denken. Natuurexperts waarschuwen echter voor de “onverantwoorde stunt” die eraan voorafging.

Het lijkt er immers sterk op dat deze beelden in Magadan (Rusland) gemaakt werden met een drone. En die zou de dieren helemaal van streek gebracht hebben.

“Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop drones niet gebruikt horen te worden”, stelt Mark Ditmer als wetenschapper aan de Boise State University. De man schreef enkele jaren geleden nog een studie over het effect van drones op beren. De resultaten lieten aan duidelijkheid niet te wensen over.

Paniek

“We hadden enkele beren uitgerust met een hartmonitor. Zo konden we hun hartslag meten wanneer ze bijvoorbeeld een baan overstaken of wanneer een drone boven hun kop vloog. In het laatste geval vluchtten ze soms weg, waardoor ze in potentieel gevaarlijke situaties belandden. Andere exemplaren vertoonden geen uiterlijke tekenen van stress, maar hun hartslag ging wel als een pijl de hoogte in.”

Het geluid van drones -schijnbaar uit het niets- kan beren dus de stuipen op het lijf jagen. Ook in dit filmpje lijkt er wel degelijk sprake van paniek. “Zonder dat zoemende ding zouden ze die gevaarlijke route niet genomen hebben. Of alleszins toch veel voorzichtiger geweest zijn, nu lijken ze gehaast.”

Miljoenen keren bekeken

Ditmer is geen absolute tegenstander van drones. “Met de technologie op zich is niets mis, het moet alleen verantwoord gebruikt worden.”

Intussen werden de beelden op sociale media al miljoenen keren bekeken. “Goed dat dit filmpje viraal gaat, zo kunnen we de mensen iets bijleren”, luidt de boodschap bij experts.