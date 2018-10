Klassiek concert in Malmö eindigt in stevige knokpartij om pakje kauwgom Joeri Vlemings

23 oktober 2018

13u43

Een klassiek concert in het Zweedse Malmö is geëindigd in een stevige knokpartij tussen twee aanwezigen en een andere toeschouwer. Die laatste, een jonge kerel, had geïrriteerd een ritselend pakje kauwgom van de vrouw naast hem op de grond gesmeten. De vrouw wachtte geduldig het einde van het concert af, om pas dan ferm toe te slaan. En dat slaan mag je letterlijk nemen.

Het was het Leipzig Gewandhaus-orkest dat onder leiding van de Letse dirigent Andris Nelsons onlangs optrad in Malmö. Tijdens het adagietto van Symfonie No. 5 van Gustav Mahler ergerde de jongeman op het tweede balkon zich zodanig aan het gefrutsel van zijn buurvrouw om een vers pakje kauwgom te openen, dat hij uiteindelijk het snoepgoed gewoon uit haar handen griste en op de grond smeet. De vrouw reageerde niet en zat ijzig kalm de overige zeventig minuten van het concert in stilte uit.

Tijd genoeg om te broeden op haar snode wraakplannen. Het applaus op het einde van het concert was het signaal voor haar om, volgens een getuige, kort iets tegen haar buurman te zeggen en hem vervolgens vol op het gezicht te slaan. De bril van de man viel daarbij op de grond. Hij werd daarop zo boos dat hij terugvocht. De gezel van de vrouw - voor wie de kauwgom bedoeld was - mengde zich in de strijd en deelde eveneens rake klappen uit. Volgens getuigen ging het er lelijk aan toe. Andere concertgangers moesten de vechtjassen uit elkaar halen.

Concerthooligans

Het incident haalde de pers en organisator Malmö Live zag zich verplicht een verklaring de wereld in te sturen. Daarin herinnerden ze aan de na te leven etiquette tijdens optredens in hun zaal. “Iedereen vindt het fantastisch om naar hockey of voetbal te kijken met een biertje of koffie in de hand en een kleine snack erbij”, klonk het. “Maar in een concerthal, met een akoestiek van wereldklasse, is het niet gepast om ritselende zakjes chips mee te brengen.”

Woordvoerster Anna-Maria Havskogen kon een en ander al snel relativeren. Alsof ze het over concerthooligans had, noemde ze Verdi’s Requiem, het volgende concert op het programma in Malmö Live, lacherig “een potentieel risicoconcert”. Ze voegde er laconiek aan toe: “Extreem krachtig, zal sterke gevoelens oproepen”.