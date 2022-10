“Klap van stier redde mijn leven”: het ongelooflijke verhaal van Paige (25)

Het begon allemaal op een rodeowedstrijd in het Californische Redding, waar een stier afgelopen zomer op hol sloeg in de arena. Het dier sprong in de tribune en verwondde daar zes mensen. Een van hen was Paige, die naar het ziekenhuis werd gebracht.

“Ik ging neer, en ik wist niet wat er exact aan de hand was. Na een seconde of zo, raapte mijn vriend me op en ik had zoiets van: ‘Oh, hier is een stier’.” Gelukkig liep de stier meteen weer weg langs de poort, vertelt Paiges vader Erick Mattson aan Amerikaanse media.

Kanker

Mogelijk redde het ongeval het leven van zijn dochter, want een scan in het ziekenhuis bracht een bultje in haar nek aan het licht. De spoedarts zei dat ze dat moest laten onderzoeken, want het bleek een vroege vorm van schildklierkanker waarvoor ze nu behandeld wordt.

Wat het verhaal nog straffer maakt, is dat Paige de stier achteraf nog eens tegenkwam. Ze is een poetsvrouw, en zag op weg naar een klant een dier dat er fel op leek. Het bleek effectief dezelfde stier, en Paige ging er nog eens mee op de foto. “De cirkel is rond”, klinkt het.

