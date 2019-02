Klanten verdeeld over familierestaurant dat iPads én kleurboeken bant voor kinderen aan tafel jv

20 februari 2019

15u25

Bron: news.com.au 0 Bizar “Hou je met je kinderen en met elkaar bezig, of blijf alsjeblieft thuis of ga elders.” Dat is het nieuwe - en meteen al omstreden - devies van Attila Yilmaz, eigenaar van het populaire familierestaurant Pazar Food Collective in Sydney. Yilmaz verbiedt de jongste klanten in zijn horecazaak nog langer met hun elektronische apparaten te spelen en bant ook elk ander kindervertier aan tafel. Dat meldt hij vandaag op Facebook. De reacties zijn verdeeld. “Hij begrijpt duidelijk niet waarom wij op restaurant gaan”, klinkt het bij de tegenstanders.

De Pazar Food Collective is een goed aangeschreven Turks-Mexicaans fusionrestaurant, erg in trek bij gezinnen, uit het Australische Canterbury op 20 minuten rijden van Sydney. Eigenaar Attila Yilmaz wil niet meer dat kinderen in de weer zijn met hun iPhone of iPad. Dat gebeurt tegenwoordig wel vaker en niet alleen in Australië, maar ook kleurboeken, Legoblokjes en ander speelgoed blijken een doorn in het oog voor Yilmaz. Hij klaagt verder nog over de toeren die klanten allemaal uithalen, zoals op een stoel gaan staan, om de perfecte foto van het eten te kunnen nemen, wat hij een gebrek aan respect voor de andere restaurantgangers vindt.

Enkele dagen geleden maakte Yilmaz zich al op Instagram boos over kinderen die zich volgens hem hadden misdragen in zijn restaurant. Ze hadden onder meer op servetten en de tafel getekend. Hij nam daarom een drastische beslissing en deelde die vandaag mee op Facebook. Hij wil dat ouders zich voortaan aan tafel bewust bezighouden met hun kroost en met elkaar - “het leven is te kort” - en dat het gezin “zich focust op het eten en de beleving”. Hij besluit kordaat: “Als je niet naar Pazar komt als een collectief om van het eten te genieten en je met elkaar bezig te houden, betrokken te zijn, te converseren, te lachen, te huilen, te discussiëren en te beleven, ga dan alsjeblieft ergens anders heen of blijf thuis”.

Er komen positieve reacties op het pleidooi van de Pazar Food Collective, maar ook negatieve. “Je kan niet verwachten dat kinderen op restaurant zomaar blijven stilzitten en wachten tot hun eten op tafel komt”, luidt het onder meer. Voor anderen is het bannen van kleurboeken en bordspellen nog iets anders dan een verbod op elektronische toestellen en echt een stap te ver. “De aandachtsboog van een kind is nu eenmaal niet zo lang.”

Kelly Baker schreef zelfs een column om haar ongenoegen over de beslissing van Pazar te uiten. “Menens?” begint ze haar betoog op news.com.au. “Weet je wat ik wil als ik met mijn twee kinderen op restaurant ga? Een verdomde pauze. Even weg van het moeten koken thuis en daar een lauwe reactie voor moeten incasseren, even weg van de worsteling om mijn kinderen van de X-Box naar de eettafel te lokken, even weg van het gekibbel tijdens de maaltijd, even weg van de weigering iets groens te eten en, last but not least, even weg van alles achteraf te moeten opruimen. Is dat wat ik ook krijg als ik op restaurant ga? Ja, voornamelijk wel.”

Baker vindt dat ze een zekere vrijheid geniet om te doen wat ze wil op restaurant omdat ze er ook voor betaalt. “Als dat betekent een iPad voor de kinderen aan tafel, dan is dat oké, want het zijn mijn kinderen en dus mijn regels.” Tegelijkertijd is ze zich bewust van de andere klanten en mogen haar kinderen bijvoorbeeld het geluid niet aanzetten. Ook tijdens het eten zelf mogen ze niet spelen. Voor Baker is het belangrijk dat ze op restaurant kan genieten zonder al te veel gedoe met haar kinderen. “En zo krijg ik die break die ik zo nodig heb. Die ik echt, écht nodig heb, want opvoeden is lastig. Ook op restaurant, maar het is tenminste eens wat anders dan mijn eigen vier muren.” Baker vreest dat Yilmaz het tegenovergestelde zal bereiken van wat hij wil. “Gezinnen zullen zich niet langer welkom voelen. Ouders als ik zullen zich nog meer alleen voelen. En kinderen zullen minder gelegenheid krijgen om de geneugtes van uiteten te ervaren.”

