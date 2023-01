Klanten stelen iconisch herbruikbaar servies van Franse McDonald’s

Sinds 1 januari geldt in Frankrijk een verbod op wegwerpservies bij het eten in fastfoodrestaurants. Daarom introduceerde McDonald's plastic friethoorntjes, sausbekers en ander herbruikbaar servies. Maar het iconische ontwerp van de verpakkingen is zó populair dat sommige klanten het gewoon meenemen. Dat constateert dagblad ‘Le Parisien’.

Niet alleen de kartonnen verpakkingen voor frietjes en andere snacks zijn verdwenen in de Franse vestigingen van McDonald's, dranken worden nu in een glas geserveerd. Ook de ‘Happy Meal’-boxen zijn gemaakt uit herbruikbaar plastiek. Salades en sauzen worden eveneens in schaaltjes gedaan die na de maaltijd gewoon worden afgewassen in speciale vaatwassers.

In slechts vier dagen tijd zijn verschillende restaurants van de keten echter het slachtoffer geworden van diefstal van het nieuwe herbruikbare serviesgoed, aldus dagblad ‘Le Parisien’. “We zien dat er servies verdwijnt. Maar de kosten zijn niet buitensporig, zoals voor traditionele restaurants”. Dat zegt Benejamin Peri de oprichter van het bedrijf Pyxo, dat de verpakkingen levert.

Wel merkt hij op dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen “opzettelijke diefstal, onhandigheid en vergeetachtigheid”. Zo zijn sommige klanten het gewoon om hun drankje na afloop van de maaltijd te nuttigen, en nemen ze misschien onbewust de nieuwe beker mee.

Volledig scherm De herbruikbare verpakkingen worden gewassen in een aangepaste vaatwasser. © AFP

Antidiefstalchip?

Het is niet geweten hoe groot het probleem precies is, daarover doet McDonald’s in Frankrijk geen uitspraken. Ook Peri vindt het daarvoor “te vroeg”. De situatie verschilt daarnaast per vestiging, aldus de oprichter van Pyxo. Men vermoedt ook dat het probleem op termijn af zal nemen als de klanten gewend zijn aan het nieuwe servies.

Quote Recupera­tie­bri­ga­de gestolen servies­goed, doe open! Je bent omsingeld! Een internetgebruiker grapt over de diefstal van het serviesgoed

Om het fenomeen toch een halt toe te roepen, spoort McDonald's de uitbaters aan om zowel personeel als klanten te sensibiliseren. Zo zijn in verschillende vestigingen posters opgehangen die consumenten waarschuwen dat bestek, kopjes en borden moeten worden ingeleverd voordat ze het restaurant verlaten.

Anderen gaan verder. “Ons servies is uitgerust met geolocatiechips. Je legt het maar uit aan de 17 (de lokale politie, noot van de redactie)”, valt te lezen op een van de posters. In werkelijkheid zijn de verpakkingen alleen maar uitgerust met een RFID-chip, waardoor de restauranthouder kan bijhouden hoeveel servies er nog in huis is.

De diefstal blijft niet onopgemerkt onder internetgebruikers, die zich vermaken met het nieuwtje. “Om 6 uur wakker gemaakt door de BRI (onderzoeks- en interventiebrigade van de politie) om een ​​plastic beker van McDonald’s terug te brengen”, grapt een van hen op het forum van de site jeuxvidéo.com. “Recuperatiebrigade gestolen serviesgoed, doe open! Je bent omsingeld”, overbiedt een ander.