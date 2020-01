Klanten restaurant naar ziekenhuis na eten van ‘spacepaella’ HR

Een restaurant op het Canarische eiland Lanzarote is door de politie verzegeld nadat vijf personen die er gingen eten in het ziekenhuis belandden. Zij werden plots draaierig na het eten van paella. Onderzoek wees uit dat ze bedwelmd waren door cannabis.

De vijf volgden een opleiding in een rijschool en waren even gestopt om een hapje te eten. “Toen ze hun lessen wilden verderzetten, ging het fout”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Ze werden misselijk en/of vrolijk en kregen hartkloppingen.” Een ziekenwagen bracht hen naar het ziekenhuis in Arrecife. De vijf bleken onder invloed van cannabis. Twee van hen brachten de nacht door in het ziekenhuis.

De politie opende een onderzoek. De uitbater van het restaurant ontkent dat zijn paella de oorzaak zou zijn. Hij stelde het voedsel ter beschikking van de politie voor verder onderzoek. “Het was erg lekker en daarom at ik drie borden”, zegt de directeur van de rijschool, die zeker is dat het door de paella kwam. “Maar toen ik buitenkwam, zakte ik in elkaar. Volgens de dokter kwam het door cannabis.”

Omdat het restaurant geen vergunning bleek te hebben, werd het alvast verzegeld.