Klant zonder mondmasker schoffeert barista en spant maanden later proces aan tegen man die online gigantische fooi inzamelde

Matt Cowan heeft een proces aan zijn been. Cowan nam het vorige zomer op voor een barista die een klant, Amber Gilles, had verzocht een mondmasker te dragen en die van haar daarna op social media de volle laag kreeg. Cowan zette een online geldinzamelingsactie op om de geschoffeerde barista een mooie fooi te schenken. Mét overdonderend succes. Gilles eiste de helft van dat geld, maar kreeg dat niet. Ze is nu naar de rechter gestapt.

Amber Gilles, een yogalerares, weigerde eind juni vorig jaar een mondmasker te dragen in de Starbucks in San Diego. In die stad gold toen de mondmaskerplicht al sinds 1 mei, en in de hele staat Californië vanaf 18 juni. Voor heel de VS voerde Starbucks zelf pas weken later, op 15 juli, het verplicht dragen van mondmaskers in zijn filialen in.

De barista van de Starbucks in San Diego, Lenin Gutierrez, zei aan Gilles dat hij haar niet zou bedienen. De vrouw vond dat discriminerend en deed daar haar beklag over op Facebook. “Volgende keer wacht ik op de politie en kom ik af met een medische vrijstelling”, postte ze. Maar ze kreeg zowat iedereen tegen op Facebook. Ook Matt Cowans sympathie ging uit naar de kalm gebleven Gutierrez en hij zette de GoFundMe-pagina ‘Tips for Lenin’ (fooien voor Lenin) op. Cowan, uit Irvine in Californië, haalde maar liefst 105.445 dollar op, of 88.355 euro. Meer dan het honderdvoudige van de vooropgestelde 1.000 dollar (838 euro).

Het aanzienlijke bedrag viel ook Amber Gilles op, die prompt de helft ervan opeiste. Aan die wens werd geen gehoor gegeven en uiteindelijk heeft ze vorige week een proces aangespannen tegen de oprichter van de online geldinzamelpagina, Matt Cowan, wegens “schending van haar publiciteitsrecht”, “misbruik van haar naam en identiteit” en “laster”. De rechtszaak is geen verrassing voor Cowan, omdat Gilles daar in de zomer al mee had gedreigd. Toch was hij verbaasd dat ze uiteindelijk een advocaat kon vinden die de zaak wou aannemen. Die advocaat, Michael Harrington, zei dat zijn cliënte een niet nader genoemde compensatiesom eist.

Nog geldinzamelingsacties

Amber Gilles, die zelf in San Diego woont, zei aan USA Today dat ze na het incident bedreigd werd op Facebook, dat haar fotowebsite gehackt werd en dat zij en haar verloofde tot midden in de nacht telefoontjes kregen en werden “lastiggevallen door zotte mensen”.

Volgens expert Eric Goldman maakt Gilles weinig kans en zou haar zaak meteen kunnen worden afgewezen, volgens een wet van de staat Californië die wil voorkomen dat door rechtszaken kwesties van algemeen nut niet aan de kaak kunnen worden gesteld. Het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting zouden hier volgens Goldman in conflict kunnen komen, maar hij wijst erop dat dan het eerste amendement - over onder meer de vrijheid van meningsuiting - voorrang zou moeten krijgen. “Er was geen manier om het verhaal van de barista te vertellen zonder te praten over wat er gebeurd was”, legt Goldman uit aan USA Today.

Gilles verdiende overigens zelf al een mooi centje aan de hele heisa. Met haar eigen GoFundMe-campagne, die ze in juli startte, haalde ze 5.695 dollar (4.770 euro) op. Niet de beoogde 8.000 dollar (6.700 euro), maar toch niet niks.

Om zijn advocatenkosten te kunnen betalen startte Matt Cowan ook weer een nieuwe GoFundMe op. Hij zit inmiddels al aan meer dan 20.800 dollar (meer dan 17.400 euro). Van zijn eerste idee om barista Gutierrez te helpen heeft hij, ondanks alle gerechtelijke zorgen, geen spijt.