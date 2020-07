Klant zonder mondmasker eist helft ‘fooi’ van 90.000 euro ingezameld voor barista die weigerde haar te bedienen Joeri Vlemings

16 juli 2020

14u01

Bron: ABC News, New York Post 8 Bizar Amber Lynn Gilles weigerde een mondmasker te dragen toen ze een koffie bestelde bij een Starbucks in San Diego. De barista weigerde daarom op zijn beurt haar te bedienen. Gilles pikte dat dan weer niet en zocht haar toevlucht tot Facebook. Tevergeefs. Ze kreeg zowat iedereen tegen. Méér nog: er werd meer dan 100.000 dollar (90.000 euro) ingezameld als ‘fooi’ voor de barista. Gilles eist nu de helft van dat bedrag.

Wie laatst lacht, is barista Lenin Gutierrez. Voorlopig toch. Zijn klant, Amber Lynn Gilles, probeerde hem in juni de schandpaal van Facebook te nagelen, maar ving bot. De GoFundMe-actie, bedoeld om Gutierrez een fooi van 1.000 dollar (875 euro) te schenken voor het misplaatste gedrag van Gilles, ontplofte en klokte af op maar liefst 105.445 dollar of 92.430 euro.

Gilles dreigde ermee op Facebook om er de volgende keer de politie bij te roepen. Ze beweerde ook dat ze een medische vrijstelling had om een mondmasker te dragen. Ze beweert dat ze er kortademig en duizelig van wordt en dat haar hart er fel tekeer van gaat. Ze is daarom van mening dat ze niet alleen recht heeft op excuses, maar ook op de helft van het voor de barista ingezamelde geld. Het is net zij die zich naar eigen zeggen “gediscrimineerd” voelt en “ziek” is.

Ze heeft nu zelf een GoFundMe-pagina opgezet om met de opbrengst ervan een advocaat te kunnen betalen die de 46.000 euro voor haar moet binnenhalen. Te veel koffie gedronken?