Klant plast in ijsblokjesmachine van dancing HL

06 augustus 2019

13u35

Bron: The Smoking Gun 1 Bizar Een 28-jarige man uit Florida is op heterdaad betrapt toen hij stond te plassen in de ijsblokjesmachine van een nachtclub. Toegesnelde agenten sloegen hem meteen in de boeien.

Michael Williams (28) was vrijdagavond in de 260First club in de kuststad St. Petersburgh in Florida de ‘First Friday’ aan het vieren. Op Facebook adverteert de club deze maandelijkse feestjes als “trendy en klassevol”. Iets wat blijkbaar niet elke fuifganger leek begrepen te hebben.

De aardig beschonken klant vond het nodig om achter de bar te kruipen en te urineren in de machine die de ijsblokjes maakt voor alle drankjes die worden geserveerd in de club. Toen barmedewerkers dit ontdekten, belden ze meteen de politie.



Marihuana

Bij zijn arrestatie bleek dat Williams eveneens marihuana op zak had. Bovenop een aanklacht voor ordeverstoring leidde dat tot een extra beschuldiging wegens drugsbezit, aldus de gespecialiseerde website The Smoking Gun die politiedocumenten kon inkijken. De man gaf aan de politie geen verklaring voor zijn daad. Het blijft vooralsnog onduidelijk of er drankjes met ‘urine-ijsblokjes’ zijn geserveerd.



Williams mocht in de cel zijn roes uitslapen. Hij kwam 's anderendaags vrij na het betalen van een borgsom van 400 dollar (357 euro). Binnenkort mag hij het uitleggen aan de rechter.