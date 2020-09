Klant maakt foutje bij bestellen en moet 350 euro afrekenen voor Wagyu-steak bij Gordon Ramsay Ellen den Hollander

07 september 2020

13u33 0 Bizar De steak die een klant bestelde in een restaurant van Gordon Ramsay in de Amerikaanse stad Atlantic City (New Jersey) viel iets duurder uit dan hij had gedacht. De man had honger dus hij bestelde een flink stuk.

De man, die samen met zijn vriendin een paar dagen op verlof was in de gokstad, ging juist voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer op pad. Hij had een reservering gemaakt voor een tafel bij het zwembad in het restaurant van Gordon Ramsay. Hij was er het jaar ervoor ook geweest toen alles nog normaal was en hij prees zich gelukkig dat hij een goed restaurant trof dat open was. Hij deelde zijn blunder op online platform Reddit.



Om te vieren dat hij een reservering had kunnen regelen, bestelde de man in een overmoedige bui Wagyu-biefstuk. Op de kaart stond dat het restaurant het allerbeste Japanse A5 Wagyu-vlees in huis had. Het was goedkoper dan de Amerikaanse variant, dacht hij. De prijs leek 35 dollar voor 4 ounces, oftewel 112 gram, in plaats van 80 dollar voor 8 ounces. “Ik ben een grote vent, dus ik bestelde 12 ounces (omgerekend 336 gram).”

Geweldige maaltijd

“De steak was ongelofelijk. Ik ben een veertiger en ik heb vaker Wagyu gegeten, twee keer om precies te zijn. Ik had nooit echt Kobe-vlees gehad. De smaak is met niets te vergelijken. Het smelt in je mond, heerlijk. We bestelden ook nog een paar bijgerechten en voorgerechten. Mijn vriendin had voor het eerst chef Ramsay’s famous beef Wellington”, schrijft de man op Reddit. “Al met al een geweldige maaltijd en we waren blij dat we het restaurant en het personeel konden steunen in deze uitdagende tijden. We konden maar niet geloven dat het vlees goedkoper was.”

Dat bleek dus ook niet het geval. De rekening bedroeg in totaal meer dan 600 dollar (ruim 500 euro). Het vlees was geen 35 dollar voor 4 ounce maar 35 dollar pér ounce. Vier keer duurder dan hij had gedacht dus. “Ik zou willen dat Gordon Ramsay zelf naar me toe was gekomen om me uit te schelden voor 'fucking donut’", besluit de man, die zijn naam niet deelde. Dat zou zijn verdiende loon zijn geweest voor het bestellen van een steak van omgerekend 350 euro, vindt hij zelf.

In Japan, waar het Wagyu-vlees oorspronkelijk vandaan komt, is er een overschot door het coronavirus. Mensen eten niet meer buiten de deur. Ook in Nederland treft de coronacrisis de producenten van dit luxe stukje vlees. Onder wie Wilfried Nijhof in het oostelijke Delden (provincie Overijssel), zoals je in deze video kunt zien:



