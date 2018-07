Klant gooit milkshake naar McDonald's-medewerkster, daarna vechten ze stevig robbertje uit SVM

26 juli 2018

19u11

Bron: Daily Mail 11 Bizar Pittige beelden vanuit een McDonald's in Amerika: een vrouwelijke klant kreeg het om vooralsnog onduidelijke redenen aan de stok met een werkneemster. Het tumult draaide uit op een stevig gevecht, waarbij enkele rake klappen vielen.

De video werd op Instagram gezet door een zekere Marie Dayag. Volgens haar gingen de poppen aan het dansen omdat het meisje met de bikinitop een bekertje vroeg. "Maar van de manager mocht ze geen gratis drank krijgen en dus werd de frisdrankmachine uitgeschakeld."

Feit is wel dat de woedende klant vervolgens een milkshake in de richting van haar tegenstandster gooide. Geen slim idee, want door het gewichtsverschil ontspon zich een oneerlijke strijd. De jonge furie bleef zich echter koppig verzetten, zelfs toen een collega van het fastfoodrestaurant zich met de zaken kwam bemoeien.

Tot slot had het meisje blijkbaar ook geen manieren getoond. "Mijn mama is niet dood. Je moet mijn mama respecteren", valt er op een gegeven moment uit de mond van de werkneemster te horen. Nadat de amokmaakster nog een laatste keer dreigde door met een stoel te gooien, keerde de rust terug.