Kippen spannen samen en doden vos mvdb - lb

13 maart 2019

23u38 7 Bizar Als een vos kipp en doodbijt heeft dit doorgaans weinig nieuwswaarde, dit verandert als de kippen een vos doden. En net dat is vorige week gebeurd op de boerderij van een landbouwschool in Pontivy (Bretagne).

De sluwe viervoeter was de kippenren binnengedrongen via een automatisch luikdeur die onmiddellijk sloot. De vos zat zo in de val en stond plots oog in oog met liefst drieduizend kippen.



“Kippen hebben een kudde-instinct en ze vielen de vos aan met hun bekken”, verklaarde Pascal Daniel, directeur van de landbouwschool in Pontivy. De levenloze vos werd daags nadien in een hoek van de kippenren aangetroffen. “Hij had verwondingen in zijn hals”, verklaarde Daniel. “Zo’n massa hennen kan samenspannen en de vos is misschien in paniek geraakt”, meent Daniel. De vos was vijf of zes maanden oud. “Kippen kunnen behoorlijk sterk zijn als ze in groep optreden”, meent Daniel.