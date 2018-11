Kip legt opmerkelijk ei: niet ovaal, maar langwerpig Peter Schong

01 november 2018

07u22

Bron: AD 4 Bizar Alsof de kip even de kluts is kwijt geweest. Zo ziet het bruine ei eruit, dat een inwoonster van Nijkerkerveen in Nederland gisterenochtend in haar kippenhok trof. Een ei dat geen ei is. Qua vorm dan.

Gea Berculo keek raar op toen ze de eitjes van haar elf hobby-kippen uit het hok haalde . “Zo’n ei heb ik nog nooit gezien. Ik wist niet wat ik zag. Het heeft de vorm van een drolletje, maar het is een ei. Geen idee hoe dit kan”. Een telefoontje naar de universiteit van Wageningen moet helderheid verschaffen. Rick van Emous, onderzoeker Diervoer, legt uitgebreid uit dat de kip van mevrouw Berculo een ontsteking heeft aan het legapparaat. Dat is het deel van de kip waar het ei wordt gevormd.

“In zo’n vijfentwintig uur ontstaat het ei, waarvan in de laatste zestien uur de schaal wordt gevormd. Door de ontsteking wordt het kanaal aangetast en dan krijg je dit soort bijzondere eieren. Ik noem het een grapje van de natuur. De eieren kunnen bijvoorbeeld ook ribbels hebben”, legt hij uit.

Ziekte

Volgens de wetenschapper lijdt de kip met zekerheid aan het Newcastle Disease (ND), een ernstige en besmettelijke ziekte waarvan de pluimveehouderij vroeger veel hinder ondervond. “Bij een uitbraak vielen veel dode kippen. Tegenwoordig worden kippen hiertegen ingeënt. Toch kan er af en toe nog eens een zieke kip tussen zitten en vind je een misvormd ei. Overigens is de schaal van deze eieren dun en gaat het ei vaak al kapot in het legapparaat van de kip.”

Of de kip van Berculo nog meer niet-eivormige eieren zal leggen? “Een tweede grapje van de natuur is niet uitgesloten. Maar het kan ook zijn dat ze stopt met leggen. Of ze het virus overleeft blijft afwachten.”